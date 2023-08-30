Данилов рассказал, как военкомы-взяточники влияют на планы по мобилизации

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: president.gov.ua

Мобилизация, которую президент объявил еще 24 февраля прошлого года, продолжается, и сейчас военные "берут себе столько мобилизованных, сколько нужно". Скандалы со взяточничеством на ход мобилизации не влияют.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью NV.

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Планы по мобилизации выполняются

По словам Данилова, планы, которые ставили перед собой военные в плане мобилизации, придерживаются.

"Каждый день утром, когда я отправляюсь на работу, вижу очередь в одном из центров набора в армию, которая находится рядом. У нас нет такого, что это какой-то процесс, о котором надо так громко всем рассказывать. Есть ли какие-то проблемы? Ну, да, конечно, есть, как по любому делу. Но это не максимально критично", — пояснил Данилов.

Секретарь СНБО рассказал, что новый план по проведению мобилизации реализуется каждые два месяца. Военные обращаются, чтобы провести соответствующие процедуры через заседание СНБО для того, чтобы процесс продолжался. Впрочем, потребности в один момент набирать 300 тысяч человек в армию нет.

Взяточничество не влияет на ход мобилизации

Также секретарь СНБО утверждает, что участившиеся случаи разоблачения военкомов на взяточничестве не повлияли на количество мобилизованных.

"Другое дело, что Россия постоянно рассказывает, что у нас здесь и стариков, и слепых, и глухих, всех забирают в армию. Это же их дело — рассказывать. Но я могу сказать, что у нас не единичные случаи, когда люди получили ранения, когда люди потеряли те или иные части своего тела, идут на фронт, идут дальше служить", — добавил Данилов.

Ранее сообщалось, что в период мобилизации переселенцы обязаны сообщать об изменении места жительства территориальным центрам комплектования и социальной поддержки. И уже после этого обращаться в центры социальной защиты для оформления справки ВПЛ.

Напомним, недавно глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, будет ли в стране новая волна мобилизации. При этом чиновник отметил стабильность ситуации в мобилизационном составе украинской военной структуры.