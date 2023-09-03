Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Юрист рассказал, действительно ли возможно вернуть уклонистов из-за границы arrow

Юрист рассказал, действительно ли возможно вернуть уклонистов из-за границы

3 сентября 2023 20:23
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Юрист рассказал, действительно ли возможно вернуть уклонистов из-за границы
Проверка документов. Иллюстративное фото: Западное региональное управление
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что военнообязанных граждан, выехавших за границу с помощью "купленных" заключений ВВК, будут экстрадировать. Однако пока неизвестно, каким образом этот механизм будут воплощаться в жизнь.

Об этом рассказал юрист Сергей Савинский в комментарии РБК-Украина.

Читайте также:

Как уклонистов смогут экстрадировать из-за границы

"У нас сейчас очень усилилось направление международно-правовой помощи. В любую фактически (кроме России, возможно) страну мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность", — заявил Давид Арахамия несколько дней назад.

В свою очередь юрист Сергей Савинский отметил, что механизм экстрадиции лиц, совершивших уголовное правонарушение, существовал в Украине и раньше. Именно поэтому, чтобы описанный Давидом Арахамией способ возвращения уклонян сработал, необходимо инициировать уголовное дело.

"Нужно доказать, что выводы военно-врачебной комиссии с 24 февраля 2022 года были поддельными. И определить, что выданные военнообязанными справки были подделаны и они либо получили отсрочку, либо вообще были исключены из военного учета. И затем, используя поддельную справку, поехали за границу. Тогда в отношении них будет инициировано уголовное производство", — проинформировал специалист.

Открыть уголовное производство правоохранители смогут либо за использование поддельной справки, либо за незаконное пересечение границы. В то же время неизвестно, как механизм будет работать на практике.

"Возможно, такие действия действительно будут происходить. Чтобы это активно заработало, нужна и политическая воля", — отметил юрист.

По оценкам Сергея Савинского, приведение обещанного в действие может растянуться на годы.

"У уголовного производства есть определенные стадии. Исследование и сбор доказательств — это не может произойти очень быстро. Нужно исследовать, установить предпосылки выдачи факта незаконных справок. Чтобы установить, что справка поддельная, нужно провести медицинское освидетельствование этого человека. А для этого нужно, чтобы он приехал. Это целый комплекс действий. Поэтому сказать о том, что завтра из-за границы вернут всех уклонистов — нет, такого не будет", — сообщил он.

Напомним, Данилов сообщил, когда будут результаты проверок ВЛК.

Также в Закарпатье женщина сбежала от пограничников и поломала шлагбаум. Дело в том, что в багажнике был уклонист.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз