Мобілізація в Україні — що робити чоловіку, якщо повістку принесли додому

Співробітники ТЦК розносять повістки військовозобов'язаним додому. Фото: АрміяInform

Майже 600 днів в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам продовжують вручати повістки. Це можуть зробити у будь-якому місці у тому числі принести документ чоловіку за місцем прописки.

Як правильно реагувати, якщо співробітники ТЦК принесли повістку військовозобов'язаному додому та який має бути порядок дій, пише Армія.Inform.

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Журналісти видання поспілкувались з працівниками одного з київських районних ТЦК, які відповідають за облік і бронювання військовозобов`язаних та виїхали на рознесення повісток за конкретними адресами.

Вручення повістки — який має бути порядок дій

Як пояснив старший офіцер відділу обліку і бронювання одного з київських районних ТЦК та СП, мобілізація в Україні проходить у кілька етапів:

вручення повісток для уточнення даних. У ТЦК потрібно з'явитися в зазначені терміни, найчастіше це 1 або 2 дні, а також там буде перелік документів, які обов'язково потрібно мати при собі;

уточнення військово-облікових даних — військовозобов'язаний приходить до ТЦК, де надає необхідні документи та інформацію про себе;

проходження військово-лікарської комісії для визначення придатності до військової служби;

призов до лав Збройних Сил України. На цьому етапі військовозобов`язаний, який був визнаний придатним до військової служби, отримує мобілізаційне розпорядження, за яким повинен з'явитися у визначений призовний пункт впродовж 24 годин після оголошення мобілізації.

Проте навіть вручення бойової повістки не означає, що людина одразу потрапить у зону бойових дій. Адже після її направляють в навчальні центри (якщо немає досвіду військової служби) або в пункти постійної дислокації військової частини (якщо військовий досвід є, людина проходила строкову службу). Підготовка триває близько 2-4 тижнів.

Як працівники ТЦК розносять повістки військовозобов'язаним додому

Старший офіцер зазначає, що рознесення повісток військовозобов'язаним має розподілятись за днями, щоб не створювати надмірного навантаження на ТЦК.

"Планування мобілізаційних заходів є досить складним завданням. З одного боку, нам потрібні люди з певними військово-обліковими спеціальностями. Також рознесення повісток військовозобов'язаним має розподілятися за днями, щоб не створювати надмірного навантаження на ТЦК", — говорить він.

Повістка українському військовозобов'язаному. Фото: google.com

Як має відбуватися процедура вручення повістки вдома

Відповідно до українського законодавства процедура має виглядати наступним чином:

працівник ТЦК відправляється за адресою проживання військовозобов'язаного з метою вручення повістки або здійснення інших офіційних процедур;

співробітник ТЦК просить чоловіка відкрити двері для вручення повістки;

працівники військкомату повинні мати при собі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження;

громадянин має право перевірити ці документи;

зазвичай військкоми заходять до житла військовозобов’язаного за попередньої згоди або за попередження власника житла;

проникнення без дозволу може порушити права громадян.

Вручення повістки військовозобов'язаному за адресою проживання. Фото: google.com

Як правильно реагувати на повістку українцям

Пам'ятайте, що повістка, яку співробітники ТЦК приносять вам додому не означає, що вже завтра вас буде мобілізовано. Вона вручається для уточнення військово-облікових даних.

"Насамперед нас цікавить уточнення облікових даних, а саме: з’ясування актуальної освіти, спеціальності, сімейного стану, місця роботи, проживання та реєстрації. Наступним кроком є направлення на військово-лікарську комісію для з'ясування стану здоров'я і, відповідно, придатності до військової служби. Як правило, ми направляємо на військово-лікарську комісію в день візиту", — розповідає старший офіцер.

При врученні повістки не слід сперечатися та конфліктувати з працівниками ТЦК. Ви маєте право просити надати вам документи, що підтверджують їхній статус та повноваження.

Стежте за дотриманням процедури вручення повістки, інакше вона буде недійсна чи виписана вам всупереч закону.

Не забувайте, що перед вами стоїть військовослужбовець. Ви не знаєте, що він пережив та який досвід носить за плечима. Відповідно до цього уникайте будь-яких запитань чи висловлювань, які можуть його травмувати. За подібні запитання немає покарання, однак ви все одно повинні дотримуватися субординації та поважати свого співрозмовника.

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