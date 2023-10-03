Мобилизация в Украине — что делать мужчине, если повестку принесли домой

Сотрудники ТЦК разносят повестки военнообязанным домой. Фото: АрмияInform

Почти 600 дней в Украине идет военное положение и общая мобилизация. Военнообязанным мужчинам продолжают вручать повестки. Это могут сделать в любом месте, в том числе принести документ мужчине по месту прописки.

Как правильно реагировать, если сотрудники ТЦК принесли повестку военнообязанному на дом и какой должен быть порядок действий, пишет АрмияInform.

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Журналисты издания пообщались с работниками одного из киевских районных ТЦК, отвечающих за учет и бронирование военнообязанных, выезжающих на вручение повесток по конкретным адресам.

Вручение повестки — какой должен быть порядок действий

Как пояснил старший офицер отдела учета и бронирования одного из киевских районных ТЦК и СП, мобилизация в Украине проходит в несколько этапов:

вручение повесток для уточнения данных. В ТЦК нужно появиться в указанные сроки, чаще это 1 или 2 дня, а также там будет перечень документов, которые обязательно нужно иметь при себе;

уточнение военно-учетных данных — военнообязанный приходит в ТЦК, где предоставляет необходимые документы и информацию о себе;

прохождение военно-врачебной комиссии для определения пригодности к военной службе;

призыв в ряды Вооруженных сил Украины. На этом этапе военнообязанный, признанный пригодным к военной службе, получает мобилизационное распоряжение, по которому должен явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Однако даже вручение боевой повестки не означает, что человек попадет в зону боевых действий. Ведь после нее направляют в учебные центры (если нет опыта военной службы) или в пункты постоянной дислокации воинской части (если военный опыт есть, человек проходил срочную службу). Подготовка длится около 2-4 недель.

Как работники ТЦК разносят повестки военнообязанным домой

Старший офицер отмечает, что разнос повесток военнообязанным должен распределяться по дням, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на ТЦК.

"Планирование мобилизационных мероприятий является достаточно сложной задачей. С одной стороны, нам нужны люди с определенными военно-учетными специальностями. Также разнесение повесток военнообязанным должно распределяться по дням, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на ТЦК", — говорит он.

Повестка украинскому военнообязанному. Фото: google.com

Как должна происходить процедура вручения повестки на дому

Согласно украинскому законодательству процедура должна выглядеть следующим образом:

работник ТЦК отправляется по адресу жительства военнообязанного с целью вручения повестки или других официальных процедур;

сотрудник ТЦК просит мужчину открыть дверь для вручения повестки;

работники военкомата должны иметь при себе официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия;

гражданин имеет право проверить эти документы;

обычно военкомы заходят в жилье военнообязанного по предварительному согласию или предупреждая об этом собственника жилья;

проникновение без разрешения может нарушить права граждан.

Вручение повестки военнообязанному по месту прописки. Фото: google.com

Как правильно реагировать на повестку украинцам

Помните, что повестка, которую сотрудники ТЦК приносят вам домой, не означает, что уже завтра вас будут мобилизовать. Она вручается для уточнения военно-учетных данных.

"Прежде всего, нас интересует уточнение учетных данных, а именно: выяснение актуального образования, специальности, семейного положения, места работы, проживания и регистрации. Следующим шагом является направление на военно-врачебную комиссию для выяснения состояния здоровья и, соответственно, пригодности к военной службе. Как правило, мы направляем на военно-врачебную комиссию в день визита", — рассказывает старший офицер.

При вручении повестки не следует спорить и конфликтовать с работниками ТЦК. Вы имеете право просить предоставить вам документы, подтверждающие их статус и полномочия.

Следите за соблюдением процедуры вручения повестки, иначе она будет недействительна или выписана вам вопреки закону.

Не забывайте, что перед вами стоит военнослужащий. Вы не знаете, что он испытал и какой опыт носит за плечами. Избегайте любых вопросов или высказываний, которые могут его травмировать. За подобные вопросы нет наказания, однако вы все равно должны соблюдать субординацию и уважать своего собеседника.

Напомним, мы рассказывали, кто еще, кроме работников военкоматов, может вручать повестки.

Раньше мы писали, как проходит процедура взятия на военный учет военнообязанных мужчин и что будет, если на него не стать.

Также мы сообщали, могут ли водители за рулем избежать вручения повестки.