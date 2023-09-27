Які права та гарантії має мобілізований працівник — роз'яснення юристів

Українські військовослужбовці на захисті своєї Батьківщини. Фото: google.com

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Багато громадян стали на захист своєї Батьківщини та вступили до лав ЗСУ. Крім того, мало не щодня на підприємствах, заводах та в офісах різних компаній вручають повістки працівникам й призивають їх на військову службу. В такому разі працівник повинен залишити своє робоче місце на невизначений час.

Які права та гарантії мають у такому разі мобілізовані, чи зберігаються за такими особами робочі місця та чи зараховують військову службу в стаж, розповіли фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

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Спеціалісти зазначили, що трудове законодавство містить ряд гарантій для працівників, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Чи зберігається за мобілізованим працівником робоче місце (посада)

Відповідно до ст. 119 КЗпП України робоче місце зберігається за працівниками призваними на:

строкову військову службу;

військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період;

а також прийнятими на військову службу за контрактом (у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду).

На строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи та посада на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності та у ФОП, у яких вони працювали на час призову.

При цьому слід знати, що у роботодавця немає обовʼязку виплачувати такому працівнику заробітну плату за час його служби, оскільки за цей час здійснюється виплата грошового забезпечення коштом Державного бюджету.

Оновлення військово-облікових документів військовозобов'язаного. Фото: google.com

За яким мобілізованим працівником зберігається право на отримання середнього заробітку

Зазвичай мобілізованими працівниками називають як тих, хто потрапив до лав ЗСУ, так і тих, хто вступив до територіальної оборони. Однак це різні суб'єкти, які мають різне законодавче регулювання, а тому і різні трудові права.

Згідно з ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу" добровольчих формувань територіальних громад немає у переліку видів військової служби. Оскільки участь у теробороні вважається не військовою службою, а виконанням державних/громадських обов’язків, через це військовослужбовці добровольчих формувань територіальних громад потрапляють під дію ч. 1 ст. 119 КЗпП для яких зберігається виплата середнього заробітку.

Як працівнику підтвердити своє право на середню заробітну плату

Підтвердженням того, що військовослужбовець виконує державний чи громадський обов’язок, а не проходить військову службу, насамперед є:

підписаний контракт добровольця територіальної оборони;

довідка чи витяг з наказу видана на вимогу військовослужбовця — члена добровольчого формування командиром добровольчого формування, що містить інформацію про включення його до списку осіб, які залучені до виконання державного або громадського обов’язку.

Саме ці документи необхідно надати роботодавцю для того, щоб зберегти за собою право щодо нарахування середнього заробітку.

Переважне право залишення на роботі

Відповідно до ч. 9 ст. 42 КЗпП України при скороченні чисельності чи штату працівників у звʼязку із змінами в організації виробництва і праці за працівниками з числа колишніх військовослужбовців протягом двох років з дня звільнення їх зі служби зберігається переважне право на залишення на роботі.

Право на відпустку

Відповідно до п. 5 ч. 7 ст. 10 ЗУ "Про відпустки" демобілізованим військовослужбовцям за їх бажанням надається щорічна відпустка повної тривалості до настання 6-місячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на цьому підприємстві, якщо після звільнення зі служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання.

Водночас, як роз'яснюють в Мінекономіки, за такими працівниками на час військової служби не зберігається право на щорічну основну відпустку, визначену законодавством про працю, оскільки така відпустка надається працівнику як компенсація за виконання посадових обов'язків протягом відпрацьованого періоду часу, а мобілізований працівник є увільненим від виконання таких обовʼязків.

Безперервність стажу роботи

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній з обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

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