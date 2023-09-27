Какие права и гарантии имеет мобилизованный работник — разъяснение юристов

Украинские военнослужащие на защите своей Родины. Фото: google.com

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Многие граждане стали на защиту своей Родины и вступили в ряды ВСУ. Кроме того, почти каждый день на предприятиях, заводах и в офисах разных компаний вручают повестки работникам и призывают их на военную службу. В этом случае работник должен оставить свое рабочее место на неопределенное время.

Какие права и гарантии имеют в таком случае мобилизованные, сохраняются ли за такими лицами рабочие места и засчитывают ли военную службу в стаж, рассказали специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

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Специалисты отметили, что трудовое законодательство содержит ряд гарантий для работников, которые привлекаются к исполнению обязанностей, предусмотренных ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Сохраняется ли за мобилизованным работником рабочее место (должность)

Согласно ст. 119 КЗоТ Украины рабочее место сохраняется за работниками, призванными на:

срочную военную службу;

военную службу по призыву лиц офицерского состава;

военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период;

военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

а также принятыми на военную службу по контракту (в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы во время действия особого периода).

На срок до окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и в ФЛП, в которых они работали на время призыва.

При этом следует знать, что у работодателя нет обязанности выплачивать такому работнику заработную плату за время его службы, поскольку за это время осуществляется выплата денежного довольствия на средства Государственного бюджета.

Обновление военно-учетных документов военнообязанного. Фото: google.com

За каким мобилизованным работником сохраняется право на получение среднего заработка

Обычно мобилизованными работниками называют как тех, кто попал в ряды ВСУ, так и тех, кто вступил в территориальную оборону. Однако это разные субъекты, имеющие разное законодательное регулирование, а потому и разные трудовые права.

Согласно ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" добровольческих формирований территориальных общин нет в перечне видов военной службы. Поскольку участие в терробороне считается не военной службой, а исполнением государственных/общественных обязанностей, поэтому военнослужащие добровольческих формирований территориальных громад попадают под действие ч. 1 ст. 119 КЗоТ для которых сохраняется выплата среднего заработка.

Как работнику подтвердить свое право на среднюю заработную плату

Подтверждением того, что военнослужащий выполняет государственный или общественный долг, а не проходит военную службу, в первую очередь:

подписан контракт добровольца территориальной обороны;

справка или выписка из приказа выдана по требованию военнослужащего — члена добровольческого формирования командиром добровольческого формирования, содержащим информацию о включении его в список лиц, привлеченных к исполнению государственной или общественной обязанности.

Именно эти документы необходимо предоставить работодателю для того, чтобы сохранить за собой право начисления среднего заработка.

Преимущественное право на работу

Согласно ч. 9 ст. 42 КЗоТ Украины при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда за работниками из числа бывших военнослужащих в течение двух лет со дня увольнения со службы сохраняется преимущественное право на оставление на работе.

Право на отпуск

В соответствии с п. 5 ч. 7 ст. 10 ЗУ "Об отпусках" демобилизованным военнослужащим по их желанию предоставляется ежегодный отпуск полной продолжительности до наступления 6-месячного срока непрерывной работы в первый год работы на этом предприятии, если после увольнения со службы они были приняты на работу в течение трех месяцев, не считая времени переезда к месту жительства.

В то же время, как разъясняют в Минэкономики, за такими работниками во время военной службы не сохраняется право на ежегодный основной отпуск, определенный законодательством о труде, поскольку такой отпуск предоставляется работнику в качестве компенсации за исполнение должностных обязанностей в течение отработанного периода времени, а мобилизованный работник освобожден от выполнения таких обязанностей.

Непрерывность стажа работы

Согласно ч. 1 ст. 2 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" военная служба является государственной службой особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан Украины (за исключением случаев, определенных законом), иностранцев и лиц без гражданства, связанных с обороной Украины, ее независимости и территориальной целостности.

Время прохождения военной службы засчитывается гражданам Украины в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы.

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