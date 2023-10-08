В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

Постанова на воєнний облік. Фото: ООТЦК та СП

В Україні електронні або телефонні повідомлення для виклику військовозобов'язаних у ТЦК та СП стануть реальністю лише за умови відповідної корекції у нормах військового обліку. Ця ініціатива спрямована на оптимізацію процесів мобілізації громадян, оскільки поточна система ТЦК та СП стикається з проблемами через брак даних про осіб, зобов'язаних до військової служби.

Про це повідомила юрист Марина Бекало.

Читайте також:

Чи можуть вручати електронну повістку онлайн

За словами адвоката, ініціатива, запропонована у Верховній Раді, спрямована на цифровізацію Єдиного державного реєстру призовників, які підлягають військовій службі та резервістам, згідно із законопроєктом № 10062. Проєкт передбачає централізацію всіх даних, що стосуються персональної та службової інформації, необхідної для військового обліку, в електронних системах та бази даних.

На додаток, проєкт закону також прагне спростити процедури набуття статусу учасника бойових дій, інваліда внаслідок військових дій та членів сімей загиблих захисників.

Таким чином, нововведення можуть полегшити мобілізаційні процедури та зробити їх більш адаптованими до сучасних технологій.

"Ці методи розробляються з наміром спростити процес мобілізації громадян, оскільки наразі ТЦК і СП стикаються з обмеженнями через брак інформації про осіб, які підлягають військовій службі", — пояснила юрист.

Навіщо електронний реєстр

Марина Бекало зазначила, що запровадження цих механізмів має на меті спрощення процесу мобілізації громадян, оскільки наразі ТЦК та СП обмежені через брак даних про осіб, які підлягають військовому обліку.

При цьому вона наголосила на тому, що запуск цього реєстру надає ТЦК та СП розширені можливості для отримання детальної інформації про громадян, пошуку військовозобов'язаних та моніторингу їх переміщень як усередині країни, так і за її межами.

Нагадаємо, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані отримують повістки, якими мають з'явитися до ТЦК. За відсутності підстав для відстрочення чоловіка направляють на проходження ВЛК. Після громадянина може чекати так звана бойова повістка (мобілізаційне розпорядження).