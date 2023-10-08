В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

Постановка на военный учет. Фото: ООТЦК и СП

В Украине электронные или телефонные уведомления для вызова военнообязанных в ТЦК и СП станут реальностью только при условии соответствующей коррекции в нормах воинского учета. Данная инициатива направлена на оптимизацию процессов мобилизации граждан, так как текущая система ТЦК и СП сталкивается с проблемами из-за недостатка данных о лицах, обязанных к военной службе.

Об этом сообщила юрист Марина Бекало.

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По словам адвоката, инициатива, предложенная в Верховной Раде, направлена на цифровизацию Единого государственного реестра призывников, подлежащих воинской службе и резервистов, согласно законопроекту № 10062. Проект предполагает централизацию всех данных, касающихся персональной и служебной информации, необходимой для военного учета, в электронных системах и базах данных.

В дополнение, проект закона также стремится упростить процедуры получения статуса участника боевых действий, инвалида в результате военных действий и членов семей погибших защитников.

Таким образом, нововведения могут облегчить мобилизационные процедуры и сделать их более адаптированными к современным технологиям.

"Эти методы разрабатываются с намерением упростить процесс мобилизации граждан, поскольку на данный момент ТЦК и СП сталкиваются с ограничениями из-за недостатка информации о лицах, подлежащих военной службе", — объяснила юрист.

Зачем электронный реестр

Марина Бекало указала, что введение этих механизмов имеет целью упрощение процесса мобилизации граждан, поскольку в настоящее время ТЦК и СП ограничены из-за нехватки данных о лицах, подлежащих воинскому учету.

При этом она акцентировала внимание на том, что запуск данного реестра предоставляет ТЦК и СП расширенные возможности для получения подробной информации о гражданах, поиска военнообязанных и мониторинга их перемещений как внутри страны, так и за её пределами.

Напомним, что в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные получают повестки, по которым должны явиться в ТЦК. При отсутствии оснований для отсрочки мужчину направляют на прохождение ВВК. После гражданина может ожидать так называемая боевая повестка (мобилизационное распоряжение).