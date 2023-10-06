Мобилизация в Украине — где мужчине могут вручить боевую повестку

Где украинцам могут вручить боевую повестку: адвокат объяснила
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные получают повестки, по которым должны явиться в ТЦК. При отсутствии оснований для отсрочки мужчину направляют на прохождение ВВК. После гражданина может ожидать так называемая боевая повестка (мобилизационное распоряжение).
Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua рассказала, где могут вручать украинцам этот вид повестки и кто имеет право это делать.
Какие есть виды повесток
По словам правоведа, существуют следующие виды повесток:
- для уточнения данных;
- для прохождения военно-врачебной комиссии;
- мобилизационное предписание.
Что такое мобилизационное распоряжение
Мобилизационное распоряжение, которое еще часто называют боевой повесткой, вручается военнообязанному после прохождения ВВК, если он признан годным к прохождению военной службы.
Однако даже вручение боевой повестки не означает, что человек сразу попадет на фронт. Если лицо проходило воинскою службу, то направляется в пункт постоянной дислокации воинской части, где в течение 3-4 недель проходит боевое слаживание. Граждане, не имеющие опыта, направляются в учебные центры.
Кто может вручить боевую повестку
Мобилизационное распоряжение военнообязанному могут вручить исключительно ТЦК и СП после прохождения им военно-врачебной комиссии и при признании его пригодным к военной службе.
Где могут вручить боевую повестку
"Представители ТЦК и СП считают вручение повестки где угодно законным, ссылаясь на отсутствие запрета вручения повесток в публичных местах, но с таким утверждением также нельзя согласиться, ведь они противоречат ст. 19 Конституции Украины, по которой органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, поэтому, по моему убеждению, чтобы поставить окончательную точку на этом вопросе, Кабмин должен принять порядок и процедуру вручения повесток военнообязанным лицам", — считает адвокат.
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