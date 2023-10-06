Мобилизация в Украине — где мужчине могут вручить боевую повестку

Военнообязанному украинцу вручают повестку. Фото: google.com

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные получают повестки, по которым должны явиться в ТЦК. При отсутствии оснований для отсрочки мужчину направляют на прохождение ВВК. После гражданина может ожидать так называемая боевая повестка (мобилизационное распоряжение).

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua рассказала, где могут вручать украинцам этот вид повестки и кто имеет право это делать.

Читайте также:

Какие есть виды повесток

По словам правоведа, существуют следующие виды повесток:

для уточнения данных;

для прохождения военно-врачебной комиссии;

мобилизационное предписание.

Что такое мобилизационное распоряжение

Мобилизационное распоряжение, которое еще часто называют боевой повесткой, вручается военнообязанному после прохождения ВВК, если он признан годным к прохождению военной службы.

Однако даже вручение боевой повестки не означает, что человек сразу попадет на фронт. Если лицо проходило воинскою службу, то направляется в пункт постоянной дислокации воинской части, где в течение 3-4 недель проходит боевое слаживание. Граждане, не имеющие опыта, направляются в учебные центры.

Повестка украинскому военнообязанному. Фото: google.com

Кто может вручить боевую повестку

Мобилизационное распоряжение военнообязанному могут вручить исключительно ТЦК и СП после прохождения им военно-врачебной комиссии и при признании его пригодным к военной службе.

Где могут вручить боевую повестку

"Представители ТЦК и СП считают вручение повестки где угодно законным, ссылаясь на отсутствие запрета вручения повесток в публичных местах, но с таким утверждением также нельзя согласиться, ведь они противоречат ст. 19 Конституции Украины, по которой органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, поэтому, по моему убеждению, чтобы поставить окончательную точку на этом вопросе, Кабмин должен принять порядок и процедуру вручения повесток военнообязанным лицам", — считает адвокат.

Ранее мы сообщали, как правильно реагировать, если сотрудники ТЦК принесли повестку военнообязанному домой и какой должен быть порядок действий.

Напомним, мы писали, сколько длится обучение военных без опыта и как проходит боевое согласование.

Также мы рассказывали, что офицер ВСУ предупредил украинцев, как ТЦК нарушают закон при вручении повестки.