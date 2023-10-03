Мобілізація в Україні — скільки мають тривати підготовка і бойове злагодження

Бійці Нацгвардії проходять бойове злагодження у вересні 2023 року. Фото: ngu.gov.ua

В Україні продовжуються мобілізаційні заходи. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки й у разі відсутності відстрочки та наявності позитивного висновку ВЛК можуть бути призвані на військову службу. Проте перед тим як потрапити на фронт, всі мобілізовані мають пройти навчання та бойове злагодження.

Про це розповів речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін, передає видання Telegraf.

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Як проходить навчання мобілізованих українців

Істомін наголосив, що відповідно до ЗУ № 3161-IX від 28.06.2023 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану", мобілізовані, які не пройшли курс базової військової підготовки, не допускаються до участі у веденні бойових дій.

За його словами, наразі більшість тих, хто потрапляє до лав ЗСУ, не мають досвіду навіть строкової служби. Їм необхідно здобути військову спеціальність, тож навчання відбувається з нуля на базі навчальних центрів.

С кільки триває навчання мобілізованих

У навчальному центрі підготовка може тривати від 30 до 70 днів. Тривалість залежить від багатьох чинників:

Спеціальність, яку отримує призваний на військову службу. В якому Центрі мобілізований отримує спеціалізацію (вони різняться напрямами підготовки). В якому підрозділі служитиме майбутній воїн.

Загалом, як пояснює Істомін, базова загальна військова підготовка триває не менш як місяць. Ще 14-40 днів — професійна, за конкретною військово-обліковою спеціальністю.

Бойове злагодження новосформованого батальйону тероборони на Черкащині. Фото: ck-oda.gov.ua

Як проходить бойове злагодження бійців перед відправленням на фронт

Після базової та професійної підготовки, коли військовий здобув індивідуальні навички, починається бойове злагодження в підрозділі.

"Тобто навчившись користуватися своїм озброєнням, він має навчитися застосовувати отримані знання у складі мінімального підрозділу — відділення. Інакше кажучи, стрілець, кулеметник і гранатометник (до прикладу) мають навчитися діяти спільно: штурмувати ворожі позиції, знищувати бронетехніку на полігоні тощо. Далі, коли він потрапляє до батальйону, там проходить злагодження — спершу на рівні взводу, роти й, зрештою, батальйону. Тільки після цього мобілізований може братися до виконання бойових завдань", — пояснив речник ТЦК і СП.

Роман Істомін додав, залежно від здоров'я та повної або обмеженої придатності бійці можуть проходити підготовку в батальйонах резерву.

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