Мобілізація в Україні — де служитимуть чоловіки із третьою групою інвалідності

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили до 15 листопада. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки, за якими вони мають явитися до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Осіб, які не мають відстрочки й придатні до військової служби за станом здоров'я, призивають до лав ЗСУ. При цьому закон не забороняє добровільно вступати до війська особам з інвалідністю.

Чи можуть мобілізувати чоловіка, який має третю групу інвалідності та де така особа проходитиме службу, розповів адвокат Іван Ліберман виданню Факти ICTV.

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Що передбачено законом

Так, варто зазначити, що, відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням ВЛК).

Як підкреслює Ліберман, в українському законодавстві передбачено, що особи з інвалідністю за власним бажанням можуть бути мобілізовані. Проте, звісно ж, вони не зможуть захищати Батьківщину "на нулі".

"Брати участь у бойових діях можна різними способами. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї або готувати їжу. Тобто служба в армії ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба", — пояснив адвокат.

Чи можуть мобілізувати чоловіка з інвалідністю третьої групи

Правознавець зазначив, що й зараз часом особи з інвалідністю отримують повістки: чи то помилково, чи навмисне. У цьому випадку вони мають з'явитися до ТЦК з документами, що підтверджують їхню інвалідність.

Підтвердивши свою інвалідність, у чоловіка є два варіанти:

Спокійно вирушити додому. Добровільно погодитися на полегшений варіант військової служби.

Однак, на думку правозахисника, у такій згоді приховується певна небезпека.

"Як свідчить практика, все, що є тимчасовим або за згодою, дуже швидко починає бути обов'язковим, ще й під відповідальність", — зауважив Ліберман.

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Підробка довідок про інвалідність

Адвокат каже, що у ТЦК можуть поставити під сумнів документи про інвалідність. Адже у мирний час багато громадян "купили" собі посвідчення інвалідів, щоб отримати якісь соціальні пільги та пенсію.

Таким чином осіб з інвалідністю можуть піддати ретельному медичному обстеженню на ВЛК і лише потім винесуть вердикт: придатний чи не придатний він до військової служби.

"Багато українців ще до війни підробили собі довідки про інвалідність III групи. Щоб отримувати соціальні виплати, пільги, їздити в санаторії тощо. Таким чином багато здорових людей, які не мають інвалідності, зараз будуть тимчасово за згодою, а потім і обов'язково служити в армії", — підсумовує Іван Ліберман.

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