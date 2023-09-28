Мобилизация в Украине — где будут служить мужчины с третьей группой инвалидности

Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 15 ноября. Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Лиц, не имеющих отсрочки и пригодных к военной службе по состоянию здоровья, призывают в ряды ВСУ. При этом закон не запрещает добровольно вступать в армию лицам с инвалидностью.

Могут ли мобилизовать мужчину, который имеет третью группу инвалидности и где такое лицо будет проходить службу, рассказал адвокат Иван Либерман изданию Факты ICTV.

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Так, стоит отметить, что в соответствии со ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу при мобилизации военнообязанные:

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью;

согласно заключению военно-врачебной комиссии, временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением ВВК).

Как подчеркивает Либерман, в украинском законодательстве предусмотрено, что лица с инвалидностью по собственному желанию могут быть мобилизованы. Однако, конечно, они не смогут защищать Родину "на нуле".

"Участвовать в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду. То есть служба в армии ВСУ может быть совершенно разной, так называемая альтернативная служба", — пояснил адвокат.

Могут ли мобилизовать мужчину с инвалидностью третьей группы

Правовед отметил, что и сейчас иногда лица с инвалидностью получают повестки: то ли ошибочно, то ли умышленно. В этом случае они должны явиться в ТЦК с документами, подтверждающими инвалидность.

Подтвердив свою инвалидность, у мужчины есть два варианта:

Спокойно отправиться домой. Добровольно согласиться на облегченный вариант военной службы.

Однако, по мнению правозащитника, в таком согласии скрывается определенная опасность.

"Как свидетельствует практика, все, что временное или по согласию, очень быстро начинает быть обязательным, еще и под ответственность", — отметил Либерман.

Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Подделка справок об инвалидности

Адвокат говорит, что в ТЦК могут подвергнуть сомнению документы об инвалидности. Ведь в мирное время многие граждане "купили" себе удостоверения инвалидов, чтобы получить какие-то социальные льготы и пенсию.

Таким образом, лиц с инвалидностью могут подвергнуть тщательному медицинскому обследованию на ВВК и лишь потом вынесут вердикт: годен или не годен он к военной службе.

"Многие украинцы еще до войны подделали себе справки об инвалидности III группы. Чтобы получать социальные выплаты, льготы, ездить в санатории и т.д. Таким образом, многие здоровые люди, не имеющие инвалидности, сейчас будут временно по согласию, а затем и обязательно служить в армии", — заключает Иван Либерман.

Напомним, мы писали, будут ли пересматривать инвалидность, которую предоставили человеку после начала полномасштабной войны.

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