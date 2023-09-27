Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В Україні мобілізують чоловіків з розладами психіки. Куди їх можуть відправити? arrow

В Україні мобілізують чоловіків з розладами психіки. Куди їх можуть відправити?

27 вересня 2023 07:14
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація у жовтні 2023 — де служитимуть українці з легкими розладами психіки
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ТЦК та СП/Facebook
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Майже 600 днів в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову на військову службу підлягають усі військовозобов'язані чоловіки, які не мають підстав для відстрочки. Крім того, наприкінці серпня Міноборони затвердило новий "Розклад хвороб", за яким відтепер чоловіків із вірусними гепатитами, безсимптомним ВІЛ та хворобами психіки, визначатимуть придатними до служби у лавах ЗСУ.

Де проходитимуть військову службу чоловіки з легкими психічними розладами, розповіли юристка КНП "Консультативно-діагностичний центр" Тетяна Шевченко та голова ВЛК Деснянського району Києва Юрій Менджерес сайту ТСН.ua.

Читайте також:

Варто зауважити, що ВЛК у своїй роботі керується наказом МОЗ №402 від 14.08.2008 та наказом Міністерства оборони України № 490 від 18.08.2023.

Рішення приймає ВЛК — кого визнаватимуть придатними до військової служби

Як зазначили спеціалісти, ВЛК буде приймати рішення, спираючись на те, яка сама психічна хвороба є у людини.

За словами юристки, це може бути деменція, шизофренія чи депресивні стани. Люди можуть страждати психологічними розладами з дитинства, або, наприклад, набути це захворювання вже у дорослому віці.

"У будь-якому випадку, кожне захворювання визначається індивідуально, після проведення детального медичного огляду пацієнта. Тому дати чітку відповідь — зможуть вони нести службу, чи ні, відповісти одразу неможливо. Все залежить від того, на що саме страждає людина і що буде виявлено після обстеження", — наголосила Тетяна Шевченко.

 

Де зможе проходити військову службу особа з легкими розладами психіки
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Де зможе проходити військову службу особа з легкими розладами психіки

Як пояснив голова ВЛК Деснянського району, коли людині ставлять діагноз — той, чи інший психічний розлад, а відтак визначають ступінь її придатності до військової служби, у висновку комісія пише, що особа придатна або непридатна проходити службу у певних видах військових формувань.

"Може бути виключення, що військовозобов'язаний не може проходити службу у десантних військах або у ВМС. Це обов'язково вказується у рішенні ВЛК. І вже на підставі цього висновку, коли людина пройшла ВЛК, військкомат вирішує до якої саме частини направляти мобілізованого для проходження служби, керуючись висновком ВЛК", — зауважив Менджерес.

Він також додав, що з легким психічним захворюванням людина може проходити службу, наприклад, у тилу — займаючись паперовою роботою, або знаходитися поруч з зоною бойових дій — ремонтуючи техніку. Але при цьому не брати участь безпосередньо у бойових діях.

Нагадаємо, ми писали, чи переглядатимуть інвалідність, яку надали людині після початку повномасштабної війни.

Раніше ми повідомляли, кого з українців можуть повернути на військовий облік та примусово мобілізувати.

Також ми розповідали, як часто потрібно проходити ВЛК виключеним з військового обліку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Скільки вартує керувати міністрами: оприлюднено зарплати в Кабінеті Міністрів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз