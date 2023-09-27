Мобілізація у жовтні 2023 — де служитимуть українці з легкими розладами психіки

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ТЦК та СП/Facebook

Майже 600 днів в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову на військову службу підлягають усі військовозобов'язані чоловіки, які не мають підстав для відстрочки. Крім того, наприкінці серпня Міноборони затвердило новий "Розклад хвороб", за яким відтепер чоловіків із вірусними гепатитами, безсимптомним ВІЛ та хворобами психіки, визначатимуть придатними до служби у лавах ЗСУ.

Де проходитимуть військову службу чоловіки з легкими психічними розладами, розповіли юристка КНП "Консультативно-діагностичний центр" Тетяна Шевченко та голова ВЛК Деснянського району Києва Юрій Менджерес сайту ТСН.ua.

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Варто зауважити, що ВЛК у своїй роботі керується наказом МОЗ №402 від 14.08.2008 та наказом Міністерства оборони України № 490 від 18.08.2023.

Рішення приймає ВЛК — кого визнаватимуть придатними до військової служби

Як зазначили спеціалісти, ВЛК буде приймати рішення, спираючись на те, яка сама психічна хвороба є у людини.

За словами юристки, це може бути деменція, шизофренія чи депресивні стани. Люди можуть страждати психологічними розладами з дитинства, або, наприклад, набути це захворювання вже у дорослому віці.

"У будь-якому випадку, кожне захворювання визначається індивідуально, після проведення детального медичного огляду пацієнта. Тому дати чітку відповідь — зможуть вони нести службу, чи ні, відповісти одразу неможливо. Все залежить від того, на що саме страждає людина і що буде виявлено після обстеження", — наголосила Тетяна Шевченко.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Де зможе проходити військову службу особа з легкими розладами психіки

Як пояснив голова ВЛК Деснянського району, коли людині ставлять діагноз — той, чи інший психічний розлад, а відтак визначають ступінь її придатності до військової служби, у висновку комісія пише, що особа придатна або непридатна проходити службу у певних видах військових формувань.

"Може бути виключення, що військовозобов'язаний не може проходити службу у десантних військах або у ВМС. Це обов'язково вказується у рішенні ВЛК. І вже на підставі цього висновку, коли людина пройшла ВЛК, військкомат вирішує до якої саме частини направляти мобілізованого для проходження служби, керуючись висновком ВЛК", — зауважив Менджерес.

Він також додав, що з легким психічним захворюванням людина може проходити службу, наприклад, у тилу — займаючись паперовою роботою, або знаходитися поруч з зоною бойових дій — ремонтуючи техніку. Але при цьому не брати участь безпосередньо у бойових діях.

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