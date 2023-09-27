Мобилизация в октябре: где будут служить украинцы с легкими расстройствами психики

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ТЦК и СП/Facebook

Почти 600 дней в Украине идет военное положение и общая мобилизация. Призову на военную службу подлежат все военнообязанные мужчины, не имеющие оснований для отсрочки. Кроме того, в конце августа Минобороны утвердило новое "Расписание болезней", согласно которому отныне мужчины с вирусными гепатитами, бессимптомным ВИЧ и болезнями психики будут определяться пригодными к службе в рядах ВСУ.

Где будут проходить военную службу мужчины с легкими психическими расстройствами, рассказали юрист КНП "Консультативно диагностический центр" Татьяна Шевченко и председатель ВВК Деснянского района Киева Юрий Менджерес сайту ТСН.ua.

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Следует отметить, что ВВК в своей работе руководствуется приказом Минздрава №402 от 14.08.2008 и приказом Министерства обороны Украины №490 от 18.08.2023.

Решение принимает ВВК — кого будут признавать пригодными к военной службе

Как отметили специалисты, ВВК будет принимать решения, опираясь на то, какая именно психическая болезнь есть у человека.

По словам юриста, это может быть деменция, шизофрения или депрессивные состояния. Люди могут страдать психологическими расстройствами с детства, или, например, приобрести это заболевание уже во взрослом возрасте.

"В любом случае, каждое заболевание определяется индивидуально, после проведения детального медицинского осмотра пациента. Поэтому дать четкий ответ — смогут ли они нести службу или нет, ответить сразу невозможно. Все зависит от того, чем именно страдает человек и что будет обнаружено после обследования", — подчеркнула Татьяна Шевченко.

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Где сможет проходить военную службу лицо с легкими расстройствами психики

Как пояснил глава ВВК Деснянского района, когда человеку ставят диагноз — то или иное психическое расстройство, а затем определяют степень его пригодности к военной службе, в заключении комиссия пишет, что лицо пригодно или непригодно проходить службу в определенных видах военных формирований.

"Может быть исключение, что военнообязанный не может проходить службу в десантных войсках или в ВМС. Это обязательно указывается в решении ВВК. И уже на основании этого вывода, когда человек прошел ВВК, военкомат решает в какую часть направлять мобилизованного для прохождения службы, руководствуясь выводом ВВК", — заметил Менджерес.

Он также добавил, что с легким психическим заболеванием человек может проходить службу, например, в тылу – занимаясь бумажной работой, или находиться рядом с зоной боевых действий – ремонтируя технику. Но при этом не участвовать непосредственно в боевых действиях.

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