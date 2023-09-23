Мобілізація в Україні — чи можуть призивати до ЗСУ українців з хворобами зору

Військовозобов'язаний перевіряє зір під час військово-лікарської комісії. Фото: google.com

Перед тим, як бути мобілізованими, військовозобов'язані чоловіки обов'язково проходять військово-лікарську комісію, яка визначає придатність. Є перелік хвороб, які не дозволяють проходити військову службу. Зокрема громадяни з певними хворобами очей можуть бути звільнені від призову до лав ЗСУ. Проте, існують випадки, коли ВЛК проводять формальну перевірку й до військ потрапляють люди з реальними вадами зору.

Розповідаємо, з якими хворобами очей не мобілізують, як українці стикаються з недбалістю лікарів та яким чином можна оскаржити рішення ВЛК.

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З якими хворобами зору не мобілізують

Вади зору, з якими особу не можуть призвати до Збройних сил визначаються у додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються особи, що мають:

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

всі форми глаукоми в розвиненій та наступних стадіях на обох очах;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або сліпоту ока;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 та нижче або гостроту зору обох очей 0,2 та нижче;

виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;

хвороби склоподібного тіла та очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва й зорових шляхів;

відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії.

Військовозобов'язаний перевіряє зір під час медкомісії. Фото: google.com

Військовий про недбалість лікарів на ВЛК

Військовослужбовець Євген розповів "Громадському" про недбалість лікарів на військово-лікарських комісіях.

За словами бійця, зараз він практично не бачить, зір погіршувався з кожною новою контузією. Остаточно зір "впав" після четвертої пережитої контузії.

Розмову з окулістом переповідає так: "В офтальмолога на ВЛК я бачив на таблиці для перевірки зору лише верхні літери. Та й вони розпливалися. Я кажу, що не бачу. А він: "Нічого, купиш окуляри й воюватимеш".

Євген додав, що на ВЛК його попередили, звертатися до лікарів інших медичних установ немає сенсу, адже всі діагнози просто ігноруватимуть. Попри численні скарги на здоров’я, Євгена відправили на передову.

Куди звертатися для оскарження рішення ВЛК

Якщо особа не згодна з рішенням, вона має перш за все подати заяву на перегляд рішення медкомісії до вищого керівництва ВЛК або ЦВЛК. Щоб скласти правильну заяву, варто скористатися послугами військового адвоката або військового юриста.

У заяві необхідно зазначити всі наявні обставини справи:

надати чітке пояснення з чим саме ви не погоджуєтеся;

надати підтвердження цієї інформації: медичні документи та попереднє рішення комісії, лікарські висновки, дослідження, виписки з історії хвороби або будь-які інші лабораторні аналізи, які можуть підтвердити реальний стан вашого здоров’я.

За результатом розгляду вашої скарги військовозобов'язаного можуть направити на контрольне лікарське обстеження до ВЛК вищого рівня (тобто до тієї, куди ви подавали скаргу).

За результатом проходження цієї ВЛК нададуть новий висновок про стан вашого здоров’я, який і буде братися до уваги центрами комплектування.

Рішення ВЛК можна також оскаржити в суді в порядку адміністративного судочинства (та 2.3.5. та п. 2.4.10 Положення). Проте юристи радять спочатку скористатися першим варіантом.

Важливо розуміти, що подача позову повинна відбуватися за вимогами КАСУ, що без допомоги адвоката зробити не просто.

Важливо: якщо обрати одразу другий спосіб, то скористатися першим вже не вийде.

Раніше ми писали, що список хвороб, з якими не беруть до ЗСУ, значно скоротили, тож багатьох категорій громадян можуть мобілізувати.

Нагадаємо, ми розповідали, де служитимуть чоловіки з ВІЛ та розладами психіки.

Також ми повідомляли, які обстеження військовозобов'язаний повинен пройти обов'язково та які фахівці повинні його оглянути.