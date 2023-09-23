Мобилизация в Украине — могут ли призывать в ВСУ украинцев с болезнями зрения

Военнообязанный проверяет зрение во время военно-врачебной комиссии. Фото: google.com

Перед тем, как быть мобилизованными, военнообязанные мужчины обязательно проходят военно-врачебную комиссию, определяющую пригодность. Есть перечень болезней, не позволяющий проходить военную службу. В частности, граждане с определенными болезнями глаз могут быть освобождены от призыва в ряды ВСУ. Однако существуют случаи, когда ВВК проводят формальную проверку и в войска попадают люди с реальными болезнями зрения.

Рассказываем, с какими болезнями глаз не мобилизуют, как украинцы сталкиваются с небрежностью врачей и как можно обжаловать решение ВВК.

Читайте также:

С какими болезнями зрения не мобилизуют

Пороки зрения, с которыми лицо не могут призвать к Вооруженным силам, определяются в дополнении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются, те кто имеют:

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или слепоту глаза;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже;

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии.

Военнообязанный проверяет зрение во время медкомиссии. Фото: google.com

Военный о халатности врачей на ВВК

Военнослужащий Евгений рассказал "Громадському" о халатности врачей на военно-врачебных комиссиях.

По словам бойца, сейчас он практически не видит, зрение ухудшалось с каждой новой контузией. Окончательно зрение "упало" после четвертой пережитой контузии.

Разговор с окулистом пересказывает так: "У офтальмолога на ВВК я видел на таблице для проверки зрения только верхние буквы. Да и они расплывались. Я говорю, что не вижу. А он: "Ничего, купишь очки и будешь воевать".

Евгений добавил, что на ВВК его предупредили, обращаться к врачам других медицинских учреждений нет смысла, ведь все диагнозы будут просто игнорировать. Несмотря на многочисленные жалобы на здоровье, Евгения отправили на передовую.

Куда обращаться для обжалования решения ВВК

Если лицо не согласно с решением, оно должно прежде всего подать заявление на пересмотр решения медкомиссии высшему руководству ВВК или ЦВВК. Чтобы составить правильное заявление, следует воспользоваться услугами военного адвоката или военного юриста.

В заявлении необходимо указать все имеющиеся обстоятельства дела:

дать четкое объяснение с чем именно вы не соглашаетесь;

предоставить подтверждение этой информации: медицинские документы и предварительное решение комиссии, врачебные выводы, исследования, выписки из истории болезни или другие лабораторные анализы, которые могут подтвердить реальное состояние вашего здоровья.

По результатам рассмотрения вашей жалобы военнообязанного могут направить на контрольное врачебное обследование в ВВК высшего уровня (т.е. до той, куда вы подавали жалобу).

По результатам прохождения этой ВВК предоставят новый вывод о состоянии вашего здоровья, которое и будет приниматься во внимание центрами комплектования.

Решение ВВК можно также обжаловать в суде в порядке административного судопроизводства (и 2.3.5 и п. 2.4.10 Положения). Однако юристы советуют сначала воспользоваться первым вариантом.

Важно понимать, что подача иска должна производиться по требованиям КАСУ, что без помощи адвоката сделать не просто.

Важно: если выбрать сразу второй способ, воспользоваться первым уже не получится.

Ранее мы писали, что список болезней, с которыми не берут в ВСУ, значительно сократили, поэтому многие категории граждан могут мобилизовать.

Напомним, мы рассказывали, где будут служить мужчины с ВИЧ и расстройствами психики.

Также мы сообщали, какие обследования военнообязанные должны пройти обязательно и какие специалисты должны его осмотреть.