Мобілізація в Україні — у якому разі можуть призвати чоловіка з гепатитом

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Наприкінці серпня Міністерство оборони України затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність людини до військової служби, впорядкувало її проходження обмежено придатними та деталізувало порядок визначення місця служби для обмежено придатних. Так, відповідно до впроваджених змін, мобілізувати до лав ЗСУ можуть осіб, які мають туберкульоз або гепатит.

Які є важливі умови для призову таких громадян та де саме вони проходитимуть військову службу, розбираємося далі в матеріалі.

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Як розповіла юристка КНП "Консультативно-діагностичний центр" Деснянського району Тетяна Шевченко в інтерв'ю ТСН.ua, є розподілення гепатитів, тому все залежить від перебігу захворювання.

"Стосовно вірусного гепатиту з незначним порушенням функцій, то тут, знову ж таки, у нас є розподілення гепатитів — А, В, С, D і Е. Тому все залежить від перебігу хвороби та кожен діагноз вивчається індивідуально з відповідним ухваленням рішення ВЛК", — зазначила Шевченко.

Також мобілізувати до війська мають право чоловіка, який хворів на туберкульоз, але вилікувався від хвороби.

"Якщо туберкульоз був клінічно вилікуваний, то така людина не несе жодної загрози для оточення, та й сам військовослужбовець може служити без шкоди для власного здоров’я", — резюмувала вона.

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Де служитимуть чоловіки з хронічними хворобами

Щодо того, де саме можуть служити такі громадяни, то юристи пояснюють, що рішення має ухвалювати безпосередньо ВЛК. Саме медична комісія ухвалює постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю.

Якщо військовослужбовець визнаний непридатним до служби за певною військовою спеціальністю, командир частини перед призначенням на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою спеціальністю.

Представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко у коментарі АрміяІnform зазначив, на службу призивають людей із хронічними хворобами, але здебільшого до навчальних центрів та підрозділів забезпечення.

У разі, якщо у військового захворювання у тривалій ремісії (3-5 років) і це підтверджено лабораторними дослідженнями, то прийматимуться індивідуальні рішення щодо придатності чи непридатності.

Крім того, з певними захворюваннями не служитимуть десантно-штурмових військах, морській піхоті та ССО.

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