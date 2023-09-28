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Мобилизация мужчин с гепатитом: когда возможна и куда будут отправлять служить

28 сентября 2023 06:40
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — в коем случае могут призвать мужчину с гепатитом
Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В конце августа Министерство обороны Украины утвердило новое расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность человека к военной службе, упорядочило ее прохождение ограниченно пригодными и детализировало порядок определения места службы для ограниченно пригодных. Так, согласно внедренным изменениям, мобилизовать в ряды ВСУ могут лиц, имеющих туберкулез или гепатит.

Какие важные условия для призыва таких граждан и где они будут проходить военную службу, разбираемся далее в материале.

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Когда возможна мобилизация мужчин с туберкулезом и гепатитом

Как рассказала юрист КНП "Консультативно диагностический центр" Деснянского района Татьяна Шевченко в интервью ТСН.ua, есть распределение гепатитов, поэтому все зависит от течения заболевания.

"Что касается вирусного гепатита с незначительным нарушением функций, то здесь опять же у нас есть распределение гепатитов — А, В, С, D и Е. Поэтому все зависит от течения болезни и каждый диагноз изучается индивидуально с соответствующим принятием решения ВВК", отметила Шевченко.

Также мобилизовать в армию имеют право мужчину, который болел туберкулезом, но вылечился от болезни.

"Если туберкулез был клинически излечен, то такой человек не несет никакой угрозы для окружающих, да и сам военнослужащий может служить без ущерба для собственного здоровья", — резюмировала она.

 

Где будут служить украинские мужчины с хроническими болезнями
Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Где будут служить мужчины с хроническими болезнями

Что касается того, где именно могут служить такие граждане, то юристы объясняют, что решение должно принимать непосредственно ВВК. Именно медицинская комиссия принимает постановление о годности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности.

Если военнослужащий признан непригодным к службе по определенной военной специальности, командир части перед назначением на другую должность может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой специальности.

Представитель командования Медицинских сил ВСУ подполковник Дмитрий Мирошниченко в комментарии АрмияInform отметил, что на службу призывают людей с хроническими болезнями, но в основном в учебные центры и подразделения обеспечения.

В случае, если у военного заболевания в длительной ремиссии (3-5 лет) это подтверждено лабораторными исследованиями, то будут приниматься индивидуальные решения о пригодности или непригодности.

Кроме того, с определенными заболеваниями не будут служить десантно-штурмовые войска, морская пехота и ССО.

Раньше мы писали, где будут проходить военную службу мужчины с легкими психическими расстройствами.

Напомним, мы рассказывали, кого из украинцев могут вернуть на военный учет и принудительно мобилизовать.

Также мы сообщали, будут ли пересматривать инвалидность, которую предоставили человеку после начала полномасштабной войны.

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