Мобілізація у вересні 2023: кого після повістки одразу відправлятимуть на фронт

Українські військовослужбовці готові захищати країну. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада, отже військовозобов'язаним чоловікам й надалі вручатимуть повістки для оновлення даних в ТЦК, а також так звані бойові повістки — мобілізаційні розпорядження. Деякі українці, які отримуватимуть другий вид повісток, можуть одразу потрапити до бойових військових частин.

Про це розповів керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Бурині Сергій Павлов в інтерв'ю "Суспільне Новини".

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Як зазначив Павлов, одразу на фронт можуть відправити тих чоловіків, які мають бойовий досвід, чи хоча б служив раніше.

"Людей, які служили та мають досвід, відправляємо вже до бойових військових частин, але люди, які не служили — всі потрапляють у навчальні частини", — зазначає військовий.

Скільки триває навчання мобілізованих

Заступник начальника штабу Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Віктор Люльчак розповів, що усі без виключення військові мають проходити злагодження у центрах підготовки ДШВ (Десантно-штурмові війська) та загальновійськову підготовку.

"Жоден мобілізований військовослужбовець не потрапляє на фронт, у бойові дії без проходження базової загальновійськової підготовки або, якщо це потрібно, фахової загальновійськової підготовки", ― заявив він.

Люльчак пояснив, що строки такої підготовки залежать від того, чи потрібна тільки базова підготовка або необхідна також і фахова. Це два місяці, або як мінімум один місяць.

Українські військовослужбовці готові захищати країну. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Хто може отримати повістку у вересні 2023 року

Полковник Роман Горбач повідомив, зараз призивають як громадян із військовим досвідом, так і без військового досвіду. Мобілізовуються до військових частин придатні та обмежено придатні за станом здоров’я.

Призвати на військову службу можуть:

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду або без нього;

чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;

призовників від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу. Вони підписують контракт безпосередньо з ЗСУ;

знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

жінок, придатних за станом здоров'я (за власним бажанням);

осіб з інвалідністю та тих, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами (добровільно та служба проходить за місцем проживання);

громадян інших країн, які хочуть захищати Україну.

Нагадаємо, народні депутати проголосували за законопроєкт №9281, відповідно до якого ТЦК та СП матимуть право мобілізувати чоловіків віком від 25 років, які не проходили строкову службу.

Проте, щоб документ вступив в дію, його має підписати президент України. Допоки проєкт закону не підписаний главою держави, ТЦК та СП не мають право примусово мобілізувати чоловіків до 27 років. Вони можуть вступити до лав ЗСУ добровільно, за контрактом.

Вручення повісток в Україні. Фото: Новини.LIVE

Які чоловіки йдуть в ТЦК без повістки

Під час воєнного стану було прийняло Положення КМУ № 1487, яким затверджено Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Даний документ регулює питання обліку, права і обов’язки представників ТЦК і чоловіків та жінок.

Порядок обліку передбачає, що призовники, військовозобов'язані та резервісти зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про будь-які зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку.

До облікових даних відноситься вся контактна інформація, дані про родину, близьких родичів, зміни у здоров'ї, які можуть означати відстрочку від мобілізації, місце фактичного проживання, зміна сімейного стану, смерть.

Оновлення даних обов’язкове, проте максимально допустимий положенням строк, коли чоловік має оновити дані ― до п’яти років.

Таким чином, в ТЦК без повістки з 1 вересня зобов’язані з’явитися такі категорії чоловіків:

всі ВПО від 18 до 60 років, які не стали на військовий облік;

всі чоловіки від 18 до 60 років, які змінили місце проживання й не стали на облік;

всі військовозобов'язані й резервісти, які не оновлювали дані понад п’ять років;

чоловіки з 18 до 27 років, які не стали на військовий облік призовників;

чоловіки від 18 до 60 років, яких мали зарахувати в запас, але вони не стали на військовий облік.

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