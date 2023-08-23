Мобилизация в сентябре 2023: кого после повестки сразу отправят на фронт

Украинские военнослужащие готовы защищать страну. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 15 ноября, так что военнообязанным мужчинам и дальше будут вручать повестки для обновления данных в ТЦК, а также так называемые боевые повестки — мобилизационные распоряжения. Некоторые украинцы, получающие второй вид повесток, могут сразу попасть в боевые воинские части.

Об этом рассказал руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Бурини Сергей Павлов в интервью "Суспільне Новини".

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Как отметил Павлов, сразу на фронт могут отправить тех мужчин, которые имеют боевой опыт или хотя бы служили раньше.

"Людей, которые служили и имеют опыт, отправляем уже в боевые воинские части, но люди, которые не служили — все попадают в учебные части", — отмечает военный.

Сколько длится обучение мобилизованных

Заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковник Виктор Люльчак рассказал, что все без исключения военные должны проходить согласование в центрах подготовки ДШВ (Десантно-штурмовые войска) и общевойсковой подготовки.

"Ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт, в боевые действия без прохождения базовой общевойсковой подготовки или, если это нужно, профессиональной общевойсковой подготовки", ― заявил он.

Люльчак объяснил, что сроки такой подготовки зависят от того, нужна ли только базовая подготовка или необходима также профессиональная. Это два месяца или как минимум один месяц.

Украинские военнослужащие готовы защищать страну. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Кто может получить повестку в сентябре 2023 года

Полковник Роман Горбач сообщил, что сейчас призывают как граждан с военным опытом, так и без военного опыта. Мобилизуются в воинские части пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья.

Призвать на военную службу могут:

годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта или без него;

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

призывников от 18 до 27 лет, не проходивших срочную службу. Они подписывают контракт непосредственно с ВСУ;

снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения;

женщин, пригодных по состоянию здоровья (по собственному желанию);

лиц с инвалидностью и имеющих право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам (добровольно и служба проходит по месту жительства);

граждан других стран, желающих защищать Украину.

Напомним, народные депутаты проголосовали за законопроект №9281, согласно которому ТЦК и СП будут иметь право мобилизовать мужчин в возрасте от 25 лет, не проходивших срочную службу.

Однако чтобы документ вступил в действие, его должен подписать президент Украины. Пока проект закона не подписан главой государства, ТЦК и СП не вправе принудительно мобилизовать мужчин до 27 лет. Они могут вступить в ряды ВСУ добровольно, по контракту.

Вручение повесток в Украине. Фото: Новости.

Какие мужчины идут в ТЦК без повестки

В ходе военного положения было принято Положение КМУ № 1487, которым утвержден Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Данный документ регулирует вопросы учета, права и обязанности представителей ТЦК и мужчин и женщин.

Порядок учета предусматривает, что призывники, военнообязанные и резервисты обязаны лично в семидневный срок сообщить о любых изменениях соответствующим органам, где они состоят на военном учете.

К учетным данным относится вся контактная информация, данные о семье, близких родственниках, изменениях в здоровье, которые могут означать отсрочку от мобилизации, место фактического проживания, изменение семейного положения, смерть.

Обновление данных обязательно, однако максимально допустимый положением срок, когда мужчина должен обновить данные до пяти лет.

Таким образом, в ТЦК без повестки с 1 сентября обязаны появиться следующие категории мужчин:

все ВПЛ от 18 до 60 лет, не вставшие на военный учет;

все мужчины от 18 до 60 лет, сменившие место жительства и не вставшие на учет;

все военнообязанные и резервисты, не обновлявшие данные более пяти лет;

мужчины с 18 до 27 лет, не вставшие на военный учет призывников;

мужчины от 18 до 60 лет, которых должны были отнести в запас, но они не стали на военный учет.

Ранее мы сообщали о том, какие повестки будут вручать украинцам летом 2023 года.

Напомним, мы писали, как военнообязанным действовать после вручения повестки для обновления данных и что необходимо брать с собой в ТЦК.

Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.