Хто з українців має право служити за місцем проживання — повний перелік

Військовослужбовці Збройних сил України на шикуванні. Фото: Офіс Президента

Другий рік поспіль українці живуть в умовах воєнного стану та загальної мобілізації через повномасштабне вторгнення Росії. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути призвані на військову службу. Як правило, мобілізованих відправляють у ті частини та підрозділи, які потребують доукомплектування. Проте є категорії громадян, яким дозволено служити в лавах ЗСУ за місцем проживання.

Яким саме категоріям мобілізованих українців дозволено служити за місцем проживання, розповіла адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН.ua.

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Варто зазначити, що норми стосовно даного питання прописані у ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Хто може служити за місцем проживання — повний перелік

Відповідно до українського законодавства, служити за місцем проживання мають право:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

особи, що утримують трьох і більше дітей віком до 18 років;

особи, що самостійно виховують неповнолітню дитину;

громадяни, які опікуються дитиною з інвалідністю до 18 років;

особи, що утримують повнолітню людину з I або II групою інвалідності;

особи, що утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи, що доглядають за членом сім'ї (чоловіком або дружиною, батьками чоловіка або дружини), що потребують постійного догляду;

особи, що мають членів сім'ї (чоловіка або дружину, батьків чоловіка або дружини) з інвалідністю І або II групи, якщо немає інших членів родини, які б за ними доглядали;

особи, що мають дитину з тяжкою травмою або ту, яка потребує трансплантації органа; окрім того, особи, що мають дитину з певними захворювання:

особи, що мають тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

особи, що мають тяжкі вроджені вади розвитку;

особи, що мають рідкісні орфанні захворювання;

особи, що мають онкологічні, онкогематологічні захворювання;

особи, що мають дитячий церебральний параліч;

особи, що мають тяжкі психічні розлади;

особи, що мають цукровий діабет I типу;

особи, що мають гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня.

Призов на військову службу в Україні. Фото: МОТЦК та СП

Чи можна обирати місце служби

Під час воєнного стану військовозобов'язані громадяни, які не підпадають під наведені вище категорії, не мають змоги обирати місце служби.

"Законодавство не передбачає право військовослужбовця, в тому числі який був призваний на військову службу під час мобілізації, самостійно обирати своє місце служби, військову частину тощо", — зазначила Бекало.

Однак кожен вояк може скористатися певною процедурою, аби його перевели у той чи інший підрозділ.

Для цього потрібно, щоб командир відповідного підрозділу оформив спеціальний документ — відношення, у якому командир підтверджує наявність вакантної посади, що відповідає військово-обліковій спеціальності військовослужбовця, та в якому зазначено, що конкретний військовий підрозділ готовий прийняти до себе військовослужбовця.

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