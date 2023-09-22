Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список arrow

Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

22 сентября 2023 17:09
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — полный перечень
Военнослужащие Вооруженных сил Украины на построении. Фото: Офис Президента
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Второй год подряд украинцы живут в условиях военного положения и всеобщей мобилизации из-за полномасштабного вторжения россии. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны на военную службу. Как правило, мобилизованные отправляются в те части и подразделения, которые требуют доукомплектования. Однако есть категории граждан, которым разрешено служить в рядах ВСУ по месту жительства.

Каким именно категориям мобилизованных украинцев разрешено служить по месту жительства, рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua.

Читайте также:

Следует отметить, что нормы по данному вопросу прописаны в ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто может служить по месту жительства — полный перечень

Согласно украинскому законодательству, служить по месту жительства имеют право:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • лица, содержащие троих и более детей в возрасте до 18 лет;
  • лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;
  • граждане, которые занимаются ребенком с инвалидностью до 18 лет;
  • лица, содержащие совершеннолетнего с I или II группой инвалидности;
  • лица, содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
  • лица, ухаживающие за членом семьи (супругом или женой, родителями мужа или жены), нуждающиеся в постоянном уходе;
  • лица, имеющие членов семьи (супруга, супруга, родителей мужа или жены) с инвалидностью I или II группы, если нет других членов семьи, которые бы за ними ухаживали;
  • лица, имеющие ребенка с тяжелой травмой или нуждающегося в трансплантации органа; кроме того, лица, имеющие ребенка с определенными заболеваниями:
  • лица, имеющие тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
  • лица, имеющие тяжелые врожденные пороки развития;
  • лица, имеющие редкие орфанные заболевания;
  • лица, имеющие онкологические, онкогематологические заболевания;
  • лица, имеющие детский церебральный паралич;
  • лица, имеющие тяжелые психические расстройства;
  • лица, имеющие сахарный диабет I типа;
  • лица, имеющие острые или хронические болезни почек IV степени.

 

Кто может служить по месту жительства — полный перечень
Призыв на военную службу в Украине. Фото: МОТЦК и СП

Можно ли выбирать место службы

Во время военного положения военнообязанные граждане, не подпадающие под приведенные выше категории, не имеют возможности выбирать место службы.

"Законодательство не предусматривает право военнослужащего, в том числе призванного на военную службу во время мобилизации, самостоятельно выбирать свое место службы, воинскую часть и т.д.", — отметила Бекало.

Однако каждый воин может использовать определенную процедуру, чтобы его перевели в то или иное подразделение.

Для этого необходимо, чтобы командир соответствующего подразделения оформил специальный документ — отношение, в котором командир подтверждает наличие вакантной должности, соответствующей военно-учетной специальности военнослужащего и где указано, что конкретное военное подразделение готово принять к себе военнослужащего.

Раньше мы рассказывали, где будут служить мужчины с ВИЧ и расстройствами психики.

Напомним, мы писали, могут ли призвать волонтеров в ряды ВСУ.

Также мы сообщали, как военнообязанным действовать после вручения повестки для обновления данных и что необходимо брать с собой в ТЦК.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с видео

12:10Ракетная угроза в Умани: как хасиды реагировали на воздушную тревогу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз