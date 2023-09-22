Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — полный перечень

Военнослужащие Вооруженных сил Украины на построении. Фото: Офис Президента

Второй год подряд украинцы живут в условиях военного положения и всеобщей мобилизации из-за полномасштабного вторжения россии. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны на военную службу. Как правило, мобилизованные отправляются в те части и подразделения, которые требуют доукомплектования. Однако есть категории граждан, которым разрешено служить в рядах ВСУ по месту жительства.

Каким именно категориям мобилизованных украинцев разрешено служить по месту жительства, рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua.

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Следует отметить, что нормы по данному вопросу прописаны в ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто может служить по месту жительства — полный перечень

Согласно украинскому законодательству, служить по месту жительства имеют право:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

лица, содержащие троих и более детей в возрасте до 18 лет;

лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;

граждане, которые занимаются ребенком с инвалидностью до 18 лет;

лица, содержащие совершеннолетнего с I или II группой инвалидности;

лица, содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

лица, ухаживающие за членом семьи (супругом или женой, родителями мужа или жены), нуждающиеся в постоянном уходе;

лица, имеющие членов семьи (супруга, супруга, родителей мужа или жены) с инвалидностью I или II группы, если нет других членов семьи, которые бы за ними ухаживали;

лица, имеющие ребенка с тяжелой травмой или нуждающегося в трансплантации органа; кроме того, лица, имеющие ребенка с определенными заболеваниями:

лица, имеющие тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

лица, имеющие тяжелые врожденные пороки развития;

лица, имеющие редкие орфанные заболевания;

лица, имеющие онкологические, онкогематологические заболевания;

лица, имеющие детский церебральный паралич;

лица, имеющие тяжелые психические расстройства;

лица, имеющие сахарный диабет I типа;

лица, имеющие острые или хронические болезни почек IV степени.

Призыв на военную службу в Украине. Фото: МОТЦК и СП

Можно ли выбирать место службы

Во время военного положения военнообязанные граждане, не подпадающие под приведенные выше категории, не имеют возможности выбирать место службы.

"Законодательство не предусматривает право военнослужащего, в том числе призванного на военную службу во время мобилизации, самостоятельно выбирать свое место службы, воинскую часть и т.д.", — отметила Бекало.

Однако каждый воин может использовать определенную процедуру, чтобы его перевели в то или иное подразделение.

Для этого необходимо, чтобы командир соответствующего подразделения оформил специальный документ — отношение, в котором командир подтверждает наличие вакантной должности, соответствующей военно-учетной специальности военнослужащего и где указано, что конкретное военное подразделение готово принять к себе военнослужащего.

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