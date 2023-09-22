Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — полный перечень

Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список
Второй год подряд украинцы живут в условиях военного положения и всеобщей мобилизации из-за полномасштабного вторжения россии. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны на военную службу. Как правило, мобилизованные отправляются в те части и подразделения, которые требуют доукомплектования. Однако есть категории граждан, которым разрешено служить в рядах ВСУ по месту жительства.
Каким именно категориям мобилизованных украинцев разрешено служить по месту жительства, рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua.
Следует отметить, что нормы по данному вопросу прописаны в ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Кто может служить по месту жительства — полный перечень
Согласно украинскому законодательству, служить по месту жительства имеют право:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- лица, содержащие троих и более детей в возрасте до 18 лет;
- лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;
- граждане, которые занимаются ребенком с инвалидностью до 18 лет;
- лица, содержащие совершеннолетнего с I или II группой инвалидности;
- лица, содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
- лица, ухаживающие за членом семьи (супругом или женой, родителями мужа или жены), нуждающиеся в постоянном уходе;
- лица, имеющие членов семьи (супруга, супруга, родителей мужа или жены) с инвалидностью I или II группы, если нет других членов семьи, которые бы за ними ухаживали;
- лица, имеющие ребенка с тяжелой травмой или нуждающегося в трансплантации органа; кроме того, лица, имеющие ребенка с определенными заболеваниями:
- лица, имеющие тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
- лица, имеющие тяжелые врожденные пороки развития;
- лица, имеющие редкие орфанные заболевания;
- лица, имеющие онкологические, онкогематологические заболевания;
- лица, имеющие детский церебральный паралич;
- лица, имеющие тяжелые психические расстройства;
- лица, имеющие сахарный диабет I типа;
- лица, имеющие острые или хронические болезни почек IV степени.
Можно ли выбирать место службы
Во время военного положения военнообязанные граждане, не подпадающие под приведенные выше категории, не имеют возможности выбирать место службы.
"Законодательство не предусматривает право военнослужащего, в том числе призванного на военную службу во время мобилизации, самостоятельно выбирать свое место службы, воинскую часть и т.д.", — отметила Бекало.
Однако каждый воин может использовать определенную процедуру, чтобы его перевели в то или иное подразделение.
Для этого необходимо, чтобы командир соответствующего подразделения оформил специальный документ — отношение, в котором командир подтверждает наличие вакантной должности, соответствующей военно-учетной специальности военнослужащего и где указано, что конкретное военное подразделение готово принять к себе военнослужащего.
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