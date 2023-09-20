Мобілізація в Україні — що загрожує за відмову від більше трьох повісток

Працівники ТЦК виписують повістку військовозобов'язаному. Фото: google.com

Через повномасштабне вторгнення росії воєнний стан та загальна мобілізація тривають в Україні понад 19 місяців. Військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки й у разі відсутності відстрочки або підстав для звільнення від військової служби мобілізують до лав ЗСУ. Проте бувають випадки, коли громадяни ігнорують цей документ й не являються у ТЦК та СП.

Військовий юрист Руслан Алієв розповів, що чекає на чоловіків, які відмовляються від отримання повістки більше трьох разів, пише "Технофан".

Читайте також:

За словами правозахисника, перше, що треба знати кожному військовозобов'язаному — можна відмовитися підписувати повістку під час вручення, але це не скасовує сам факт її вручення.

"Відповідно до законодавства має значення факт вручення повістки стороні, а не її підпис. Це робиться для того, щоб уникнути можливого ухилення від виконання обов’язків, які зазначені в повістці" — пояснив Алієв.

Важливо пам'ятати, що відмова від підпису повістки не звільняє вас від відповідальності перед законом або від обов'язку виконати дії, передбачені в повістці.

"Звичайно, у нас не рабська країна, людина може відмовитися, але за це нестиме відповідальність як за ухилення від мобілізації", — підкреслив юрист.

Однак, як зазначив фахівець, щоб притягнути людину до відповідальності слід довести факт ухилення. Для цього необхідно, щоб правоохоронці підтвердили факт отримання повістки.

Тобто, документ має бути вручений особисто в руки військовозобов'язаному. Також має бути складений акт про відмову від повістки, що теж рахується як її вручення, тоді людину можна притягнути до відповідальності.

Перевірка документів у військовозобов'язаного чоловіка. Фото: ДПСУ

За порушення законодавства про оборону країни, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Тим хто проігнорував повістки може загрожувати:

за перше порушення (відмова від повістки або неявка в ТЦК по ній) — штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1 700-3400 грн);

за повторне порушення протягом року — від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3 400-8 500 грн).

за ігнорування трьох і більше повісток можуть відкрити кримінальне провадження, що загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть водії за кермом уникнути вручення повістки.

Раніше ми повідомляли, чи можуть військовозобов'язаного при першому ж врученні повістки везти до ТЦК.

Також ми розповідали, як військовозобов'язаним діяти після вручення повістки для оновлення даних та що необхідно брати з собою до ТЦК.