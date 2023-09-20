Мобілізація в Україні — що загрожує за відмову від більше трьох повісток

Мобілізація в Україні: як покарають за ігнорування трьох і більше повісток
Через повномасштабне вторгнення росії воєнний стан та загальна мобілізація тривають в Україні понад 19 місяців. Військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки й у разі відсутності відстрочки або підстав для звільнення від військової служби мобілізують до лав ЗСУ. Проте бувають випадки, коли громадяни ігнорують цей документ й не являються у ТЦК та СП.
Військовий юрист Руслан Алієв розповів, що чекає на чоловіків, які відмовляються від отримання повістки більше трьох разів, пише "Технофан".
За словами правозахисника, перше, що треба знати кожному військовозобов'язаному — можна відмовитися підписувати повістку під час вручення, але це не скасовує сам факт її вручення.
"Відповідно до законодавства має значення факт вручення повістки стороні, а не її підпис. Це робиться для того, щоб уникнути можливого ухилення від виконання обов’язків, які зазначені в повістці" — пояснив Алієв.
Важливо пам'ятати, що відмова від підпису повістки не звільняє вас від відповідальності перед законом або від обов'язку виконати дії, передбачені в повістці.
"Звичайно, у нас не рабська країна, людина може відмовитися, але за це нестиме відповідальність як за ухилення від мобілізації", — підкреслив юрист.
Однак, як зазначив фахівець, щоб притягнути людину до відповідальності слід довести факт ухилення. Для цього необхідно, щоб правоохоронці підтвердили факт отримання повістки.
Тобто, документ має бути вручений особисто в руки військовозобов'язаному. Також має бути складений акт про відмову від повістки, що теж рахується як її вручення, тоді людину можна притягнути до відповідальності.
За порушення законодавства про оборону країни, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Тим хто проігнорував повістки може загрожувати:
- за перше порушення (відмова від повістки або неявка в ТЦК по ній) — штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1 700-3400 грн);
- за повторне порушення протягом року — від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3 400-8 500 грн).
- за ігнорування трьох і більше повісток можуть відкрити кримінальне провадження, що загрожує до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, ми писали, чи можуть водії за кермом уникнути вручення повістки.
Раніше ми повідомляли, чи можуть військовозобов'язаного при першому ж врученні повістки везти до ТЦК.
Також ми розповідали, як військовозобов'язаним діяти після вручення повістки для оновлення даних та що необхідно брати з собою до ТЦК.