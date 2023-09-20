Мобилизация в Украине — что грозит за отказ от более трех повесток

Работники ТЦК выписывают повестку военнообязанному. Фото: google.com

Из-за полномасштабного вторжения россии военное положение и общая мобилизация длятся в Украине более 19 месяцев. Военнообязанным мужчинам вручают повестки и в случае отсутствия отсрочки или оснований для освобождения от военной службы мобилизуют в ряды ВСУ. Однако бывают случаи, когда граждане игнорируют этот документ и не появляются в ТЦК и СП.

Военный юрист Руслан Алиев рассказал, что ждет мужчин, которые отказываются от получения повестки более трех раз, пишет "Технофан".

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По словам правозащитника, первое, что нужно знать каждому военнообязанному, можно отказаться подписывать повестку во время вручения, но это не отменяет сам факт ее вручения.

"В соответствии с законодательством имеет значение факт вручения повестки стороне, а не ее подпись. Это делается для того, чтобы избежать возможного уклонения от исполнения обязанностей, указанных в повестке", — пояснил Алиев.

Важно помнить, что отказ от подписи повестки не освобождает вас от ответственности перед законом или обязанности выполнить действия, предусмотренные в повестке.

"Конечно, у нас не рабская страна, человек может отказаться, но за это будет нести ответственность как за уклонение от мобилизации", — подчеркнул юрист.

Однако, как отметил специалист, чтобы привлечь человека к ответственности следует доказать факт уклонения. Для этого необходимо, чтобы правоохранители подтвердили факт получения повестки.

То есть документ должен быть вручен лично в руки военнообязанному. Также должен быть составлен акт об отказе от повестки, который тоже считается его вручением, тогда человека можно привлечь к ответственности.

Проверка документов у военнообязанного мужчины. Фото: ГПСУ

За нарушение законодательства об обороне страны, мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Проигнорировавшим повестки может угрожать:

за первое нарушение (отказ от повестки или неявка в ТЦК по ней) — штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 700-3400 грн);

за повторное нарушение в течение года — от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 400-8 500 грн);

за игнорирование трех и более повесток могут открыть уголовное производство, тогда грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, мы писали, могут ли водители за рулем избежать вручения повестки.

Ранее мы сообщали, могут ли военнообязанные при первом же вручении повестки везти в ТЦК.

Также мы рассказывали, как военнообязанным действовать после вручения повестки для обновления данных и что необходимо брать с собой в ТЦК.