Мобилизация в Украине — что грозит за отказ от более трех повесток

Мобилизация в Украине: как накажут за игнорирование трех и более повесток
Из-за полномасштабного вторжения россии военное положение и общая мобилизация длятся в Украине более 19 месяцев. Военнообязанным мужчинам вручают повестки и в случае отсутствия отсрочки или оснований для освобождения от военной службы мобилизуют в ряды ВСУ. Однако бывают случаи, когда граждане игнорируют этот документ и не появляются в ТЦК и СП.
Военный юрист Руслан Алиев рассказал, что ждет мужчин, которые отказываются от получения повестки более трех раз, пишет "Технофан".
По словам правозащитника, первое, что нужно знать каждому военнообязанному, можно отказаться подписывать повестку во время вручения, но это не отменяет сам факт ее вручения.
"В соответствии с законодательством имеет значение факт вручения повестки стороне, а не ее подпись. Это делается для того, чтобы избежать возможного уклонения от исполнения обязанностей, указанных в повестке", — пояснил Алиев.
Важно помнить, что отказ от подписи повестки не освобождает вас от ответственности перед законом или обязанности выполнить действия, предусмотренные в повестке.
"Конечно, у нас не рабская страна, человек может отказаться, но за это будет нести ответственность как за уклонение от мобилизации", — подчеркнул юрист.
Однако, как отметил специалист, чтобы привлечь человека к ответственности следует доказать факт уклонения. Для этого необходимо, чтобы правоохранители подтвердили факт получения повестки.
То есть документ должен быть вручен лично в руки военнообязанному. Также должен быть составлен акт об отказе от повестки, который тоже считается его вручением, тогда человека можно привлечь к ответственности.
За нарушение законодательства об обороне страны, мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Проигнорировавшим повестки может угрожать:
- за первое нарушение (отказ от повестки или неявка в ТЦК по ней) — штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 700-3400 грн);
- за повторное нарушение в течение года — от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 400-8 500 грн);
- за игнорирование трех и более повесток могут открыть уголовное производство, тогда грозит до 3 лет лишения свободы.
Напомним, мы писали, могут ли водители за рулем избежать вручения повестки.
Ранее мы сообщали, могут ли военнообязанные при первом же вручении повестки везти в ТЦК.
Также мы рассказывали, как военнообязанным действовать после вручения повестки для обновления данных и что необходимо брать с собой в ТЦК.