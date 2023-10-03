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Мобилизация в октябре 2023: сколько длится обучение военных без опыта

3 октября 2023 20:28
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — сколько должны длиться подготовка и боевое слаживание
Бойцы Нацгвардии проходят боевое слаживание в сентябре 2023 года. Фото: ngu.gov.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки, и в случае отсутствия отсрочки и наличия положительного заключения ВВК могут быть призваны на военную службу. Однако перед тем, как попасть на фронт, все мобилизованные должны пройти обучение и боевое слаживание.

Об этом рассказал спикер Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин, передает издание Telegraf.

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Как проходит обучение мобилизованных украинцев

Истомин подчеркнул, что согласно ЗУ № 3161-IX от 28.06.2023 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения", мобилизованные, не прошедшие курс базовой военной подготовки, не допускаются к участию в ведении боевых действий.

По его словам, сейчас большинство попадающих в ряды ВСУ не имеют опыта даже срочной службы. Им необходимо получить военную специальность, поэтому обучение проходит с нуля на базе учебных центров.

Сколько длится обучение мобилизованных

В учебном центре подготовка может длиться от 30 до 70 дней. Продолжительность зависит от многих факторов:

  1. Специальность, которую получает призванный на военную службу.
  2. В каком Центре мобилизованный получает специализацию (они отличаются направлениями подготовки).
  3. В каком подразделении будет служить будущий воин.

В целом, как объясняет Истомин, базовая всеобщая военная подготовка длится не менее месяца. Еще 14-40 дней — профессиональная, по конкретной военно-учетной специальности.

 

Как проходит боевое слаживание бойцов перед отправкой на фронт
Боевое слаживание новосформированного батальона терробороны в Черкасской области. Фото: ck-oda.gov.ua

Как проходит боевое слаживание бойцов перед отправкой на фронт

После базовой и профессиональной подготовки, когда военный получил индивидуальные навыки, начинается боевое слаживание в подразделении.

"То есть, научившись пользоваться своим вооружением, он должен научиться применять полученные знания в составе минимального подразделения — отделения. Иными словами, стрелок, пулеметчик и гранатометчик (к примеру) должны научиться действовать сообща: штурмовать вражеские позиции, уничтожать бронетехнику на полигоне и т.д. Когда он попадает в батальон, там проходит слаживание — сначала на уровне взвода, роты и, наконец, батальона. Только после этого мобилизованный может приступать к выполнению боевых задач", — пояснил спикер ТЦК и СП.

Роман Истомин добавил, что в зависимости от здоровья и полной или ограниченной пригодности бойцы могут проходить подготовку в батальонах резерва.

Ранее мы сообщали, что некоторые украинцы, получающие другой вид повесток, могут сразу попасть в боевые воинские части.

Напомним, мы писали, каким именно категориям мобилизованных украинцев разрешено служить по месту жительства.

Также мы рассказывали, как военнообязанным действовать после вручения повестки для обновления данных и что необходимо брать с собой в ТЦК.

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