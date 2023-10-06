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Де українцям можуть вручити бойову повістку: адвокатка пояснила

6 жовтня 2023 06:35
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні — де чоловіку можуть вручити бойову повістку
Військовозобов'язаному українцю вручають повістку. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані отримують повістки, за якими мають явитися до ТЦК. У разі відсутності підстав для відстрочки чоловіка направляють на проходження ВЛК. Після на громадянина може чекати так звана бойова повістка (мобілізаційне розпорядження).  

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua розповіла, де можуть вручати українцям цей вид повістки та хто має право це робити. 

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Які є види повісток 

За словами правознавиці існують такі види повісток:

  • для уточнення даних;
  • для проходження військово-лікарської комісії;
  • мобілізаційне розпорядження. 

Що таке мобілізаційне розпорядження 

Мобілізаційне розпорядження, яке ще часто називають бойовою повісткою, вручається військовозобов'язаному після проходження ВЛК, якщо його визнано придатним до проходження військової служби. 

Проте, навіть вручення бойової повістки не означає, що людина одразу потрапить на фронт. Якщо особа проходила військову службу, вона направляється в пункт постійної дислокації військової частини, де протягом 3-4 тижнів проходить бойове узгодження. Громадяни, які не мають досвіду, направляються в навчальні центри

 

Що таке мобілізаційне розпорядження
Повістка українському військовозобов'язаному. Фото: google.com

Хто може вручити бойову повістку

Мобілізаційне розпорядження військовозобов’язаному можуть вручити виключно ТЦК та СП після проходження ним військово-лікарської комісії, та за умови визнання його придатним до військової служби.

Де можуть вручити бойову повістку

"Представники ТЦК та СП вважають вручення повістки будь-де законним, посилаючись на відсутність заборони вручення повісток в публічних місцях, але з таким твердженням також не можна погодитися, адже вони суперечать ст. 19 Конституції України, за якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тому, на моє переконання, аби поставити остаточну крапку на цьому питанні, Кабмін має ухвалити порядок та процедуру вручення повісток військовозобов’язаним особам", — вважає адвокатка.

Раніше ми повідомляли, як правильно реагувати, якщо співробітники ТЦК принесли повістку військовозобов'язаному додому та який має бути порядок дій.

Нагадаємо, ми писали, скільки триває навчання військових без досвіду та як проходить бойове злагодження. 

Також ми розповідали, офіцер ЗСУ попередив українців, як ТЦК порушують закон при врученні повістки.

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