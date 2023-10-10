Могут ли украинцам вручать боевые повестки во время обновления данных в ТЦК

Военнообязанные обновляют данные в территориальном центре комплектования. Фото: armyinform.com.ua

Почти 600 дней в Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация через полномасштабное вторжение россии. Военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки для уточнения военно-учетных данных. За ними они должны явиться в ТЦК и СП в указанные дату и время.

Но, что ждет таких мужчин дальше? И могут ли им выдать мобилизационное распоряжение прямо при обновлении данных? Объяснение дал руководитель Полтавского областного территориального центра комплектования полковник Михаил Холодов в интервью изданию "Змист".

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По словам главы ПОТЦК и СП, мобилизация — это целый комплекс мер, включающий разные этапы.

Первый этап — повестка для обновления военно-учетных данных или взятия на военный учет, если до этого мужчина на нем не стоял.

Когда военнообязанное лицо приходит за повесткой в ТЦК, оно должно предоставить работнику центра свои личные данные. К примеру, семейное положение, состав семьи, место работы и т.д. Или мужчина должен сообщить, какие данные изменились.

Также при наличии отсрочки или бронирования гражданин должен предоставить соответствующие документы.

"Если вы военнообязанный человек, не имеющий права на отсрочку, вас направят на военно-врачебную комиссию. Уже там определят вашу пригодность к военной службе", — отметил Холодов.

Далее после прохождения медицинского осмотра военно-врачебная комиссия издает свой вывод о пригодности человека к военной службе.

Именно от вывода ВВК зависит, получит ли человек мобилизационное распоряжение (вручение этого документа считается началом мобилизации), или из-за состояния своего здоровья он не может служить в ВСУ.

Следовательно, мобилизовать человека при обновлении военно-учетных данных не могут и не имеют права.

"Только после ВВК становится понятно, что человека можно призвать. Сплетни о "призывают всех" не могут быть реальностью, ведь отбор в армию зависит от решения ВВК", — подчеркнул Холодов.

Раньше мы писали, где украинцам могут вручить боевую повестку.

Напомним, мы рассказывали, офицер ВСУ предупредил украинцев, как ТЦК нарушают закон при вручении повестки.

Также мы сообщали, как правильно реагировать, если сотрудники ТЦК принесли повестку военнообязанному домой и какой должен быть порядок действий.