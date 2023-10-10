Вручение повестки при наличии отсрочки — как действовать украинцам

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

В Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 15 ноября текущего года. В этот период военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призывать на военную службу. Однако есть те, кого забрать в армию не могут — мужчины с отсрочкой от мобилизации.

Что делать, если сотрудники ТЦК пытаются таким лицам вручить повестку или заставляют проходить военно-врачебную комиссию, рассказал адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале.

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По словам правоведа, если работники ТЦК пытаются вручить вам повестку, прежде всего, не стоит сопротивляться и устраивать спор. Такие действия решить вопрос вам не помогут.

"Вам необходимо просто уведомить этих лиц, что у вас есть отсрочка. Если они все равно настаивают на том, чтобы вручить вам повестку, можете взять ее и расписаться", — посоветовал адвокат.

Кравец подчеркнул, что пугаться повестки не стоит, ведь сразу после вручения следует подготовить документы, доказывающие ваше право на отсрочку от мобилизации.

Адвокат советует действовать следующим образом:

В указанную в повестке дату явиться в ТЦК и СП (адрес также указан в документе). Взять с собой список документов, дающих право на отсрочку. К примеру, медицинские справки, заключение МСЭКа, свидетельство о рождении ребенка или медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья родственников. В ТЦК написать заявление в свободной форме и подать его вместе с документами, чтобы подтвердить свое право на отсрочку. В заявлении следует указать следующие данные:

на кого пишется заявление (на начальника соответствующего ТЦК и СП);

паспортные данные;

основание для предоставления отсрочки от мобилизации на основании соответствующей части ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

просьба рассмотреть заявление и предоставить отсрочку;

дата и подпись.

Заявление военнообязанного должно быть зарегистрированы в журнале входящей корреспонденции ТЦК и СП. После нее рассматривает комиссия ТЦК и СП по предоставлению отсрочки.

Последнее — получение выписки из книги протоколов. В выписке указываются данные лица, которое подавало заявление и претендует на отсрочку, дату рождения, непосредственно само основание отсрочки, номер и дату протокола отсрочки и подписи членов комиссии.

Отсрочка действительна до тех пор, пока существует само основание, то есть право на отсрочку.

"Если у вас сейчас есть уже право на отсрочку, я бы советовал заблаговременно направить такое заявление для получения отсрочки от мобилизации, не дожидаясь, когда вам вручат повестку", — говорит юрист.

Также Кравец добавил, что если лицо с отсрочкой заставляют проходить ВВК или незаконно привезли проходить медкомиссию, следует требовать адвоката.

Ранее мы сообщали о том, на сколько можно получить отсрочку от мобилизации в Украине.

Напомним, мы писали, имеют ли право мобилизовать украинцев во время обновления данных.

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