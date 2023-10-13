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Кого мобілізувати не мають право? Список професій, які гарантують відстрочку

13 жовтня 2023 07:30
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні — які професії гарантують чоловікам відстрочку
Надання відстрочки військовозобов'язаним чоловікам в Україні. Фото: ТЦК та СП/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Вже майже 600 днів в Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків продовжують призивати на військову службу. Проте є категорії громадян, яких не можуть мобілізувати через їх професію. Такі особи мають відстрочку. 

Про це йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Право на відстрочку мають військовозобов'язані громадяни, які: 

  • працюють народними депутатами;
  • заброньовані органами влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями (в установленому Кабінетом Міністрів порядку);
  • працюють на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
  • працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;
  • працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
  • служать в Нацполіції;
  • працюють в органах управління, військових частин, СБУ, розвідки, Нацгвардії, ДПСУ;
  • є співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій — їм гарантується відстрочка у зв'язку зі змінами закону про мобілізацію, які набрали чинності в серпні;
  • є науковцями та викладачами вишів, мають вчене звання та/або науковий ступінь;
  • працюють вчителями у школі зі ставкою не менше ніж на 0,75.

Слід зауважити, що не всі власники відстрочки мають право на виїзд за кордон. 

Раніше ми повідомляли, чи можуть забрати на війну чоловіків після 60 років.

Нагадаємо, ми писали, як мають діяти військовозобов'язані, якщо ТЦК ігнорують наявність відстрочки та намагаються мобілізувати. 

Також ми розповідали, на скільки можна отримати відстрочку від мобілізації в Україні.

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