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Кого мобилизовать не вправе? Список профессий, гарантирующих отсрочку

13 октября 2023 07:30
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине — какие профессии гарантируют мужчинам отсрочку
Предоставление отсрочки военнообязанным мужчинам в Украине. Фото: ТЦК и СП/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Уже почти 600 дней в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин продолжают призывать на военную службу. Однако есть категории граждан, которых не могут мобилизовать из-за их профессии. Такие лица имеют отсрочку.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Кто может получить отсрочку из-за своей профессии

Право на отсрочку имеют военнообязанные граждане, которые:

  • работают народными депутатами;
  • забронированы органами власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями (в установленном Кабинетом Министров порядке);
  • работают на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);
  • работают на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;
  • работают на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
  • служат в Нацполиции;
  • работают в органах управления, воинских частей, СБУ, разведке, Нацгвардии, ГПСУ;
  • являются сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям — им гарантируется отсрочка в связи со вступившими в силу в августе изменениями закона о мобилизации;
  • являются учеными и преподавателями вузов, имеют ученое звание и/или ученую степень;
  • работают учителями в школе со ставкой не менее 0,75.

Следует отметить, что не все обладатели отсрочки имеют право на выезд за границу.

Ранее мы сообщали, могут ли забрать на войну мужчин после 60 лет.

Напомним, мы писали, как должны действовать военнообязанные, если ТЦК игнорируют отсрочку и пытаются мобилизовать.

Также мы рассказывали, на сколько можно получить отсрочку от мобилизации в Украине.

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