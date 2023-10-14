Мобилизация в Украине — дает ли право на отсрочку нерожденный третий ребенок

Есть ли право на отсрочку у мужчины, чья жена беременна третьим ребенком. Фото: Новини.LIVE

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют в стране почти два года. Военнообязанных мужчин призывают в ряды ВСУ, чтобы защитить наше государство от захватчика. Однако законодательством определены категории украинцев, имеющих право на отсрочку от мобилизации даже во время войны.

Дает ли право мужчинам быть освобожденными от призыва на военную службу еще не родившийся третий ребенок и могут ли такие граждане выезжать за границу, пояснила адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.

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Так, по словам правозащитницы, согласно ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют военнообязанные граждане, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

"При чем, это не обязательно могут быть биологические дети, это могут быть, например, дети от предыдущего брака жены, если их отец не платит алименты, или умер или без вести пропал. То есть, значение имеет именно факт содержания детей", — уточнила Бекало.

Что касается третьего ребенка, фактически еще нерожденного, то он не может быть на содержании отца или матери.

Однако согласно ст. 84 "Семейного кодекса", жена имеет право на содержание от мужа во время беременности.

"То есть именно беременная жена находится на содержании мужа, а не ребенок, которого она вынашивает", — отметила адвокат.

Таким образом, такой военнообязанный мужчина имеет право на отсрочку от мобилизации и может выезжать за границу, если предоставит ГПСУ соответствующие документы.

Имеет ли право на отсрочку разведенный многодетный отец

Правозащитница подчеркнула, что не имеет значения, разведен отец троих детей или нет, он имеет право на отсрочку от мобилизации в случае наличия на его содержании троих детей. При этом это могут быть не его биологические дети.

Например, если у мужчины есть двое собственных детей от предыдущего брака, он заключил брак с другой женщиной с ребенком, у которого нет отца или он не платит алименты, удостоверяемые справкой из исполнительной службы, военнообязанный будет иметь отсрочку, при условии также подтверждения отсутствие алиментных задолженностей перед собственными детьми. То есть, он будет считаться удерживающим троих детей.

Раньше мы рассказывали, на сколько можно получить отсрочку от мобилизации в Украине.

Напомним, мы сообщали, могут ли забрать на войну мужчин после 60 лет.

Также мы писали, как должны действовать военнообязанные, если ТЦК игнорируют отсрочку и пытаются мобилизовать.