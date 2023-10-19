Мобилизация в Украине — могут ли забрать в ВСУ опекуна лица с инвалидностью

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЧОТЦК и СП

Более 600 дней в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанным мужчинам вручают повестки и призывают в ряды ВСУ. Однако есть категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Имеют ли право на отсрочку опекуны лиц с инвалидностью, рассказала адвокат Анастасия Площинская.

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Так, по словам правозащитницы, согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке" существует список лиц, которые не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ даже во время военного положения. К числу таких лиц, в том числе относятся:

те, кто заботится или воспитывают ребенка с инвалидностью, в возрасте до 18 лет;

те, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, имеющий инвалидность ІІ или ІІІ группы;

те, которые имеют мужа или жену, имеющую инвалидность II или III группы;

те, которые заняты уходом за лицом, имеющим инвалидность I группы;

те, которые заняты уходом за лицом, имеющим инвалидность II группы и нуждающимся в постоянном уходе;

те, которые заботятся о лицах с инвалидностью, которые признаны судом недееспособными.

В то же время Анастасия Площинская отмечает, чтобы гражданин мог получить отсрочку по одной из выше перечисленных причин, необходимо подать в ТЦК и СП необходимые документы.

Это может быть справка МСЭК о наличии инвалидности у лица, о котором заботится военнообязанный или документ, который подтвердит, что лицо с инвалидностью является его родственником.

Ранее мы рассказывали, могут ли призывать на службу лиц с III группой инвалидности.

Напомним, мы писали, дает ли право на отсрочку еще нерожденный третий ребенок.

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