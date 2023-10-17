Мобілізація в Україні: чи можуть призвати на службу осіб з III групою інвалідності

Військовозобов'язаний проходить медкомісію. Фото: google.com

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням держави-терориста РФ. Водночас, призову не підлягають особи з інвалідністю, але є деякі нюанси.

Про це йдеться у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ("Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації").

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Чи можуть мобілізувати осіб з інвалідністю

Відтак, осіб з інвалідністю дійсно можуть мобілізувати на військову службу, але лише за їх згодою та за місцем проживання.

Варто зазначити, що така особа в жодному разі не повинна ігнорувати повістку. Якщо її вручили, то слід з'явитися у військкомат, маючи з собою документи, що підтверджують інвалідність.

Мобілізація осіб з III групою інвалідності

Як повідомляє видання OBOZ.UA, посилаючись на слова адвоката Івана Лібермана, III група інвалідності вважається легкою. Вона передбачає легкі розлади, з якими людина може воювати.

Тож, на думку фахівця, чоловіка з III групою можуть мобілізувати.

"Участь у бойових діях можна різними способами. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї або готувати їжу тощо. Тобто служба у війську ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба", — сказав адвокат.

Як оформити III групу інвалідності?

Відомо, що III групу інвалідності встановлюють тим особами, які мають стійкі порушення функціонування організму помірною мірою. Йдеться, до прикладу, наявність захворювань, які зумовлені вродженими дефектами чи травмами.

Статус інваліда III групи оформлюють якщо:

особа обслуговує себе із застосуванням допоміжних засобів;

є наявність труднощів при пересуванні без допомоги;

є наявність труднощів при здобутті професії;

особа здобуває освіту лише в домашніх умовах або з тьютором на інклюзії;

особа може орієнтуватися у просторі лише із застосуванням додаткових коштів;

є втрата можливості виконувати трудову діяльність на 25%;

особа нездатна контролювати свою поведінку без сторонньої допомоги;

є проблеми у спілкуванні, які полягають у зниженій інтенсивності та швидкості обміну інформацією.

Нагадаємо, у Верховній Раді підтримали законопроєкт, згідно з яким призовний вік на строкову службу в Україні знижується з 27 до 25 років, але він не набув чинності, оскільки документ ще не підписав Президент Володимир Зеленський. Адвокатка Марина Бекало розповіла, чи можуть зараз призвати чоловіків, яким менш ніж 27 років.