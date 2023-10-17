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Чи можуть мобілізувати чоловіків віком до 27 років: пояснення адвоката

17 жовтня 2023 03:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чи можуть мобілізувати чоловіків віком до 27 років: пояснення адвоката
Українські військовослужбовці на плацу. Фото: ukranews.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Верховній Раді підтримали законопроєкт, згідно з яким призовний вік на строкову службу в Україні знижується з 27 до 25 років, але він не набув чинності, оскільки документ ще не підписав Президент Володимир Зеленський. Адвокатка Марина Бекало розповіла, чи можуть зараз призвати чоловіків, яким менш ніж 27 років.

Про це повідомляє ТСН.

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Який граничний вік призову на строкову службу

Зазначається, що станом на жовтень 2023 року призовний вік на строкову службу залишається до 27 років. Стаття 23 Закону про мобілізацію, яка містить перелік підстав для відстрочки військовозобов'язаних чоловіків, не передбачає звільнення від призову під час мобілізації чоловіків віком до 27 років.

За законом військовий облік поділяється на призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Облік призовників стосується чоловіків віком від 18 до 27 років, які підлягають призову на строкову службу.

Чи призивають на строкову службу під час воєнного стану

"Нагадую, під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Тобто призовники віком до 27 років не можуть бути призвані на строкову службу під час воєнного стану. Проте це не означає, що вони не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації", — розповіла Бекало.

За її словами, закон дозволяє зняття призовників з обліку та взяття на військовий облік, якщо чоловікам до 27 років.

"У зв’язку із чим призов на військову службу під час мобілізації стає для таких чоловіків можливим. За умови, звісно, визнання їх придатними до військової служби та відсутності підстав для відстрочки, що передбачені ст. 23 Закону про мобілізацію", — додала адвокатка.

Нагадаємо, що в Україні оголошений воєнний стан та діє загальна мобілізація. До війська призивають усіх придатних чоловіків віком від 18 до 60 років. Новини.LIVE розбиралися, скільки потрібно служити під час війни в Україні.

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