Могут ли мобилизовать мужчин в возрасте до 27 лет: объяснение адвоката

Украинские военнослужащие на плацу. Фото: ukranews.com

В Верховной Раде поддержали законопроект, согласно которому призывной возраст на срочную службу в Украине снижается с 27 до 25 лет, но он не вступил в силу, поскольку документ еще не подписал Президент Владимир Зеленский. Адвокат Марина Бекало рассказала, могут ли сейчас призвать мужчин, которым менее 27 лет.

Об этом сообщает ТСН.

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Отмечается, что по состоянию на октябрь 2023 года призывной возраст на срочную службу остается до 27 лет. Статья 23 Закона о мобилизации, содержащая перечень оснований для отсрочки военнообязанных мужчин, не предусматривает освобождения от призыва во время мобилизации мужчин в возрасте до 27 лет.

По закону военный учет делится на призывников, военнообязанных и резервистов. Учет призывников касается мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащих призыву на срочную службу.

Призывают ли на срочную службу во время военного положения

"Напоминаю, во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится. То есть призывники в возрасте до 27 лет не могут быть призваны на срочную службу во время военного положения. Однако это не означает, что они не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации", — рассказала Бекало.

По ее словам, закон разрешает снятие призывников с учета и взятие на военный учет, если мужчинам до 27 лет.

"В связи с чем призыв на военную службу во время мобилизации становится для таких мужчин возможным. При условии, конечно, признание их пригодными к военной службе и отсутствие оснований для отсрочки, предусмотренных ст. 23 Закона о мобилизации", — добавила адвокат.

Напомним, что в Украине объявлено военное положение и действует всеобщая мобилизация. В армию призывают всех годных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Новини.LIVE разбирались, сколько нужно служить во время войны в Украине.