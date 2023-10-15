Мобілізація в Україні: скільки служити в ЗСУ під час воєнного стану

Бійці ЗСУ повертаються з бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. В країні оголошений воєнний стан та діє загальна мобілізація. До війська приивають усіх придатних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Новини.LIVE розбиралися, скільки потрібно служити під час війни в Україні.

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Відомо, що під час воєнного стану в Україні не проводять призов на строкову службу. Проте зміни до законів стосуються тих військовослужбовців, які були призвані на момент 24 лютого 2022 року. Строки військової служби встановлюються для трьох категорій:

мобілізованих військових;

військових строкової служби;

військовослужбовців, які підписали контракт.

За останніми змінами, які вступили в дію в законі Про військовий обов’язок і військову службу, військовослужбовцям, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу строк служби встановили не менше 5 років. До цього військові цієї категорії могли служити від 24 до 60 місяців (від 2 до 5 років) в залежності від місця служби.

Воєнний стан може тривати три місяці, а може продовжуватися роками. Тому, для військових встановили правила служби на цей період. Окремі правила діють для військових строкової служби, військових, призваних по мобілізації та тих, хто несе службу за контрактом.

Головна особливість, що військові, які служать за контрактом та не мають українського громадянства мають право на звільнення за власним бажанням.

1. Військові строкової служби під час воєнного стану залишаються на військовій службі до:

кінця воєнного стану;

демобілізації;

поки не з’явиться підстава для звільнення відповідно до закону.

2. Військові, призвані по мобілізації з 24 лютого 2022 року служать до закінчення воєнного стану або оголошення демобілізації. Вони можуть звільнитися у передбачених законом випадках, якщо мають документи, що підтверджують підстави для звільнення.

3. Військові, які несуть службу за контрактом, служать той термін, на який його підписали. У разі його закінчення, термін дії контракту автоматично продовжується, і такі військові й далі несуть служу по тому ж контракту до:

кінця воєнного стану;

демобілізації;

поки не з’явиться підстава для звільнення.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми: нашим бійцям потрібні "нічники".

Наші бійці зараз переважно переміщуються, працюють, евакуйовують поранених у повній темряві. Але для виконання бойових завдань, особливо, вночі потрібні "очі". Тому воїни 131 батальйону, в якому також служить син редакторки Новини.LIVE, звертаються до усіх небайдужих долучитися до збору коштів.

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