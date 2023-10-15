Мобілізація в Україні: кого зі студентів можуть забрати
В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала РФ. В країні діє воєнний стан і загальна мобілізація. До війська можуть призвати придатних чоловіків у віці від 18 до 60 років. Серед інших категорій також можуть призвати студентів, які перебувають у відпустці.
Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.
Мобілізація студентів
У Міністерстві освіти та науки повідомляють, що студенти у академвідпустці підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тож їх можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки.
При цьому у МОН зазначають, що у разі призову такі особи мають право на продовження академічної відпустки у зв'язку з мобілізацією.
"На місця державного (регіонального) замовлення гарантовано поновлюються учасники бойових дій та особи, які продовжують навчання після відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною", — роз'яснюють у Міносвіти.
Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали іноземця, який допомагав "ухилянтам" перетинати держкордон. За свої послуги він просив плату у розмірі 3,5 тисячі доларів США.
Житель Донецької області вирішив скористатися послугами телеграм-каналу для перетину кордону. "Клієнта" спочатку відвезли з Одеси до Ізмаїла, а після цього подались до самого державного кордону. Однак, їхні наміри були зірвані прикордонниками поблизу села Котловина в Ізмаїльському районі.
Читайте Новини.LIVE!