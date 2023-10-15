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Мобилизация в Украине: кого из студентов могут забрать

15 октября 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мобилизация в Украине: кого из студентов могут забрать
Мобилизированные мужчины отправляются в армию. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую начала РФ. В стране действует военное положение и всеобщая мобилизация. В армию могут призвать годных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Среди других категорий также могут призвать студентов, которые находятся в академическом отпуске.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

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Мобилизация студентов

В Министерстве образования и науки сообщают, что студенты в академическом отпуске подлежат призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Поэтому их могут забрать в армию, если у них нет иных оснований для предоставления отсрочки.

При этом в МОН отмечают, что в случае призыва такие лица имеют право на продление академического отпуска по мобилизации.

"На места государственного (регионального) заказа гарантированно возобновляются участники боевых действий и лица, продолжающие обучение после отпуска по беременности, родам и по уходу за ребенком", — разъясняют в Минобразования.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали иностранца, который помогал "уклонистам" пересекать госграницу. За свои услуги он просил плату в размере 3,5 тысяч долларов США.

Житель Донецкой области решил воспользоваться услугами телеграмм-канала для пересечения границы. "Клиента" сначала отвезли из Одессы в Измаил, а после этого направились к самой государственной границе. Однако их намерения были сорваны пограничниками вблизи села Котловина в Измаильском районе. 

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