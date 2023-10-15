Мобилизация в Украине: сколько служить в ВСУ во время военного положения

Бойцы ВСУ возвращаются из боевой задачи. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине второй год продолжается полномасштабная война, которую начала Россия. В стране объявлено военное положение и действует всеобщая мобилизация. В армию призывают всех годных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Новини.LIVE разбирались, сколько нужно служить во время войны в Украине.

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Служба во время войны

Известно, что во время военного положения в Украине не проводятся призывы на срочную службу. Однако изменения в законы касаются тех военнослужащих, которые были призваны на момент 24 февраля 2022 года. Сроки военной службы устанавливаются для трех категорий:

мобилизованных военных;

военных срочной службы;

военнослужащих, подписавших контракт.

По последним изменениям, вступившим в действие в законе "О воинской обязанности и военной службе", военнослужащим, закончившим заведения профессионального высшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения заведений высшего образования и получившие уровень профессионального высшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы в должностях лиц сержантского и старшинского состава срок службы установили 5 лет. До этого военные этой категории могли служить от 24 до 60 месяцев (от 2 до 5 лет) в зависимости от места службы.

Военное положение может занять три месяца, а может продолжаться годами. Поэтому для военных установили правила службы на этот период. Отдельные правила действуют для военных срочной службы, военных, призванных по мобилизации и тех, кто несет службу по контракту.

Главная особенность того, что военные, которые служат по контракту и не имеют украинского гражданства, имеют право на увольнение по собственному желанию.

1. Военные срочной службы во время военного положения остаются на военной службе до:

конца военного положения;

демобилизации;

пока не появится основание для увольнения в соответствии с законом.

2. Военные, призванные по мобилизации с 24 февраля 2022 года, служат до окончания военного положения или объявления демобилизации. Они могут уволиться в предусмотренных законом случаях, если у них есть документы, подтверждающие основания для увольнения.

3. Военные, несущие службу по контракту, служат тот срок, на который его подписали. В случае его окончания, срок действия контракта автоматически продлевается, и такие военные и дальше несут служу по тому же контракту до:

конца военного положения;

демобилизации;

пока не появится основание для увольнения.

Напомним, на Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы: нашим бойцам нужны "ночники".

Наши бойцы сейчас преимущественно перемещаются, работают, эвакуируют раненых в полной темноте. Но для выполнения боевых задач, особенно ночью нужны "глаза". Поэтому воины 131 батальона, в котором также служит сын редактора Новини.LIVE, обращаются ко всем небезразличным приобщиться к сбору средств.

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