Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация в Украине: могут ли призвать на службу лиц с III группой инвалидности arrow

Мобилизация в Украине: могут ли призвать на службу лиц с III группой инвалидности

17 октября 2023 09:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мобилизация в Украине: могут ли призвать на службу лиц с III группой инвалидности
Военнообязанный проходит медкомиссию. Фото: google.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением государства-террориста РФ. В то же время призыву не подлежат лица с инвалидностью, но есть некоторые нюансы.

Об этом говорится в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ("Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации").

Читайте также:

Могут ли мобилизовать лиц с инвалидностью

Следовательно, лиц с инвалидностью действительно могут мобилизовать на военную службу, но только с их согласия и по месту жительства.

Следует отметить, что такое лицо ни в коем случае не должно игнорировать повестку. Если ее вручили, то следует явиться в военкомат, имея с собой документы, подтверждающие инвалидность.

Мобилизация лиц с III группой инвалидности

Как сообщает издание OBOZ.UA, ссылаясь на слова адвоката Ивана Либермана, III группа инвалидности считается легкой. Она подразумевает легкие расстройства, с которыми человек может воевать.

Так что, по мнению специалиста, мужчину с III группой могут мобилизовать.

"Участие в боевых действиях можно разными способами. Можно преподносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и т.д. То есть служба в войске ВСУ может быть совершенно разной, так называемая альтернативная служба", — сказал адвокат.

Как оформить III группу инвалидности?

Известно, что III группу инвалидности устанавливают теми лицами, которые имеют стойкие нарушения функционирования организма в умеренной степени. Речь идет, к примеру, о наличии заболеваний, которые обусловлены врожденными дефектами или травмами.

Статус инвалида III группы оформляют, если:

  • лицо обслуживает себя с применением вспомогательных средств;
  • есть наличие трудностей при передвижении без помощи;
  • есть наличие трудностей при получении профессии;
  • лицо получает образование только в домашних условиях или с тьютором на инклюзии;
  • лицо может ориентироваться в пространстве только с применением дополнительных средств;
  • есть утрата способности делать трудовую деятельность на 25%;
  • лицо неспособно контролировать свое поведение без посторонней помощи;
  • есть проблемы в общении, которые состоят в пониженной интенсивности и скорости обмена информацией.

Напомним, в Верховной Раде поддержали законопроект, согласно которому призывной возраст на срочную службу в Украине снижается с 27 до 25 лет, но он не вступил в силу, поскольку документ еще не подписал Президент Владимир Зеленский. Адвокат Марина Бекало рассказала, могут ли сейчас призвать мужчин, которым менее 27 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз