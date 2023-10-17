Мобилизация в Украине: могут ли призвать на службу лиц с III группой инвалидности

Военнообязанный проходит медкомиссию. Фото: google.com

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением государства-террориста РФ. В то же время призыву не подлежат лица с инвалидностью, но есть некоторые нюансы.

Об этом говорится в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ("Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации").

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Могут ли мобилизовать лиц с инвалидностью

Следовательно, лиц с инвалидностью действительно могут мобилизовать на военную службу, но только с их согласия и по месту жительства.

Следует отметить, что такое лицо ни в коем случае не должно игнорировать повестку. Если ее вручили, то следует явиться в военкомат, имея с собой документы, подтверждающие инвалидность.

Мобилизация лиц с III группой инвалидности

Как сообщает издание OBOZ.UA, ссылаясь на слова адвоката Ивана Либермана, III группа инвалидности считается легкой. Она подразумевает легкие расстройства, с которыми человек может воевать.

Так что, по мнению специалиста, мужчину с III группой могут мобилизовать.

"Участие в боевых действиях можно разными способами. Можно преподносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и т.д. То есть служба в войске ВСУ может быть совершенно разной, так называемая альтернативная служба", — сказал адвокат.

Как оформить III группу инвалидности?

Известно, что III группу инвалидности устанавливают теми лицами, которые имеют стойкие нарушения функционирования организма в умеренной степени. Речь идет, к примеру, о наличии заболеваний, которые обусловлены врожденными дефектами или травмами.

Статус инвалида III группы оформляют, если:

лицо обслуживает себя с применением вспомогательных средств;

есть наличие трудностей при передвижении без помощи;

есть наличие трудностей при получении профессии;

лицо получает образование только в домашних условиях или с тьютором на инклюзии;

лицо может ориентироваться в пространстве только с применением дополнительных средств;

есть утрата способности делать трудовую деятельность на 25%;

лицо неспособно контролировать свое поведение без посторонней помощи;

есть проблемы в общении, которые состоят в пониженной интенсивности и скорости обмена информацией.

Напомним, в Верховной Раде поддержали законопроект, согласно которому призывной возраст на срочную службу в Украине снижается с 27 до 25 лет, но он не вступил в силу, поскольку документ еще не подписал Президент Владимир Зеленский. Адвокат Марина Бекало рассказала, могут ли сейчас призвать мужчин, которым менее 27 лет.