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Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

27 октября 2023 06:00
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в ноябре 2023 — кого из украинцев точно призовут в ряды ВСУ
ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении. Фото: Getty Images
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют в Украине до 15 ноября 2023 года. Конечно, после этой даты особый правовой режим будет продлен еще на 90 дней, поскольку полномасштабная война, начатая страной-агрессором, продолжается. Поэтому в последний месяц осени военнообязанные мужчины будут получать повестки и будут призваны в ряды ВСУ, если у них нет отсрочки и они признаны ВЛК годными или частично годными.

Новини.LIVE рассказывает, кого с 1 ноября будут мобилизовать на военную службу в первую очередь.

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Какие повестки будут вручать в ноябре 2023 года

В ноябре будут вручать военнообязанным повестки трех видов:

  • для уточнения военно-учетных данных;
  • на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);
  • мобилизационное распоряжение или боевая повестка.

Кого могут мобилизовать в ноябре 2023 года

Прежде всего, повестки в ноябре 2023 года будут получать военнообязанные с боевым опытом, а уже потом — люди с определенными специальностями (водители, связисты, операторы БПЛА, специалисты по снайпингу — инструкторы и стрелки, IT-специалисты).

Призвать на военную службу в последний месяц осени могут:

  • годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта;
  • годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без военного опыта;
  • мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;
  • снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения;
  • лиц, исключенных из перечня военнообязанных и изъятых из военного учета, если ВЛК определит пригодными и у них нет проблем с законом.

По собственному желанию пойти на службу могут:

  • призывники от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу — они могут подписать контракт с ВСУ;
  • женщины, пригодные по состоянию здоровья;
  • лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам — с прохождением службы по месту жительства.

Также добровольно пополнить ряды ВСУ могут граждане других стран, желающих защищать Украину.

Ранее мы сообщали, будут ли мобилизовать многодетных родителей в 2023 году.

Напомним, мы писали, кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам.

Также мы рассказывали, имеют ли право мобилизовать в ВСУ опекуна лица с инвалидностью.

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