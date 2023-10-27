Мобилизация в ноябре 2023 — кого из украинцев точно призовут в ряды ВСУ

Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь
Военное положение и всеобщая мобилизация действуют в Украине до 15 ноября 2023 года. Конечно, после этой даты особый правовой режим будет продлен еще на 90 дней, поскольку полномасштабная война, начатая страной-агрессором, продолжается. Поэтому в последний месяц осени военнообязанные мужчины будут получать повестки и будут призваны в ряды ВСУ, если у них нет отсрочки и они признаны ВЛК годными или частично годными.
Новини.LIVE рассказывает, кого с 1 ноября будут мобилизовать на военную службу в первую очередь.
Какие повестки будут вручать в ноябре 2023 года
В ноябре будут вручать военнообязанным повестки трех видов:
- для уточнения военно-учетных данных;
- на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);
- мобилизационное распоряжение или боевая повестка.
Кого могут мобилизовать в ноябре 2023 года
Прежде всего, повестки в ноябре 2023 года будут получать военнообязанные с боевым опытом, а уже потом — люди с определенными специальностями (водители, связисты, операторы БПЛА, специалисты по снайпингу — инструкторы и стрелки, IT-специалисты).
Призвать на военную службу в последний месяц осени могут:
- годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта;
- годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без военного опыта;
- мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;
- снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения;
- лиц, исключенных из перечня военнообязанных и изъятых из военного учета, если ВЛК определит пригодными и у них нет проблем с законом.
По собственному желанию пойти на службу могут:
- призывники от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу — они могут подписать контракт с ВСУ;
- женщины, пригодные по состоянию здоровья;
- лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам — с прохождением службы по месту жительства.
Также добровольно пополнить ряды ВСУ могут граждане других стран, желающих защищать Украину.
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