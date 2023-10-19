Чому в Україні примусово не мобілізують молодь: військові експерти пояснили

Молоді українські військовослужбовці в ЗСУ. Фото: УНІАН

В Україні продовжується загальна мобілізація через повномасштабну агресію росії. До лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків до 60 років. Водночас чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані виключно добровільно. Таким чином середній вік бійців на фронті становить понад 40 років.

Про це заявив колишній міністр оборони Британії Бен Воллес у своїй колонці для The Telegraph, зазначивши, що Україні, напевно, слід переоцінити масштаби мобілізації. Він прямо закликав українську владу розпочати мобілізацію молоді, якої катастрофічно не вистачає на фронті.

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Як відомо, ще у травні 2023 року Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №9281, який зменшує граничний призовний вік з 27 до 25 років.

Даний документ дозволяє примусово мобілізувати до лав ЗСУ чоловіків віком від 25. Доцільність цього рішення неодноразово пояснювали в Міноборони та ЗСУ. Молодші 27 років українці можуть йти воювати лише добровольцями й підписувати контракт. Тоді як у військових колах стверджують, що такі норми застарілі й не відповідають вимогам сьогодення.

У червні закон підписав спікер Руслан Стефанчук. Проте існує одне "але" — щоб проєкт закону набрав чинності, його має підписати президент України. Однак з якихось певних причин Володимир Зеленський все ще цього не зробив.

Молоді українські військовослужбовці в ЗСУ. Фото: Getty Images

Що радить Бен Воллес Україні

У своїй колонці Бен Воллес стверджує, що росія мобілізує мало не всю країну, а тому Україні теж не варто зволікати. Зокрема, активніше залучати на війну молодь.

"Україна також може зіграти свою роль. Середній вік бійців на фронті — понад 40. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — росія нишком мобілізує всю країну", — пише він.

Воллес прикладами доводить, що українському війську не вистає молодих людей, які більш здорові, витривалі та фізично міцніші, за військових 40+ років.

Він навів приклад про молодого українського солдата, який завдяки своїй витривалості та наполегливості показав приголомшливі результати роботи з ПЗРК StarStreak.

"У них був тиждень навчання на системі, на освоєння якої в нас йдуть місяці. Британський сержант вказав на молодого українця, який ледь вийшов із підліткового віку. Він не відпускав тренажер і не припиняв тренування доти, аж доки не перестав промахуватися. Цей молодий чоловік збив два російські ударні вертольоти", — розповів Воллес.

Колишній міністр оборони Британії Бен Воллес. Фото: REUTERS

Чому українська влада зволікає з мобілізацією молоді

Як пише видання ВВС Україна, українські військові експерти погоджуються, що на фронті не вистачає молодих вмотивованих людей, однак тотальна мобілізація таких осіб теж не вихід.

Так, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону заявив, якщо президент України все ще не підписав законопроєкт про зменшення призовного віку, значить на це є певні підстави.

Він наголосив, що сьогодні в лавах ЗСУ представлені всі вікові категорії, оскільки з початку повномасштабного вторгнення до війська добровільно приєдналися багато молодих громадян віком від 18 років.

Також Тимченко додав, що наша країна не потребує порад щодо того, яких громадян слід призивати на військову службу. А от допомога від партнерів у вигляді зброї конче необхідна.

"Кого призвати, ми вирішимо самі, а ви нам допоможіть більше зброєю, технічними засобами. А кого за цю зброю і засоби посадити, які вікові категорії, ми вирішимо самі з урахуванням наших соціальних зрізів, наших можливостей потенційних", — сказав Тимченко, коментуючи слова Воллеса.

Голова ради резервістів командування сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Фото: Олена Чернінька

У свою чергу військовий експерт Михайло Жирохов запевняє, що нам необхідно знайти "тонку межу" між тим, щоб захистити державу і не втратити майбутнє після перемоги.

"Очевидно, що для бойових дій, для штурмових дій тих людей, яким за 40, за 50, їх явно не достатньо. Але і відправляти молодь — це означає подальша демографічна криза, що в майбутньому погано відгукнеться", — пояснює він в розмові з ВВС Україна.

Він додав, що командування має провести розрахунки, чи стабілізує зниження призовного віку ситуацію на фронті.

Жирохов додає, що варто врахувати й той факт, що молодь не має військового досвіду і її ще треба навчити та підготувати.

"Розумієте, для того, щоб одна людина воювала на фронті, за західними розрахунками, потрібно, щоб 11 людей працювати в тилу. Це один з аспектів проблеми. Можна набрати людей, але чим їх озброювати, як їх підготувати, чим нагодувати? Є певна стеля, яку наша держава просто не потягне", — резюмує експерт.

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