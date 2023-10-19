Почему в Украине принудительно не мобилизуют молодежь: военные эксперты объяснили

Молодые украинские военнослужащие в ВСУ. Фото: УНИАН

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабной агрессии россии. В ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин до 60 лет. В то же время мужчины от 18 до 27 лет могут быть мобилизованы исключительно добровольно. Таким образом, средний возраст бойцов на фронте составляет более 40 лет.

Об этом заявил бывший министр обороны Британии Бен Уоллес в своей колонке для The Telegraph, отметив, что Украине, наверное, следует переоценить масштабы мобилизации. Он прямо призвал украинские власти начать мобилизацию молодежи, которой катастрофически не хватает на фронте.

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Как известно, еще в мае 2023 года Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №9281, который уменьшает предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.

Данный документ позволяет принудительно мобилизовать в ряды ВСУ мужчин в возрасте от 25. Целесообразность этого решения не раз объясняли в Минобороны и ВСУ. Младше 27 лет украинцы могут идти воевать только добровольцами и подписывать контракт. В то время как в военных кругах утверждают, что такие нормы устарели и не отвечают современным требованиям.

В июне закон подписал спикер Руслан Стефанчук. Однако существует одно "но" — чтобы проект закона вступил в силу, его должен подписать президент Украины. Однако по каким-то причинам Владимир Зеленский все еще этого не сделал.

Молодые украинские военнослужащие в ВСУ. Фото: Getty Images

Что советует Бен Уоллес Украине

В своей колонке Бен Воллес утверждает, что россия мобилизует почти всю страну, а потому Украине тоже не стоит медлить. В частности, более активно привлекать на войну молодежь.

"Украина также может сыграть свою роль. Средний возраст бойцов на фронте — более 40. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт — россия втихаря мобилизует всю страну", — пишет он.

Уоллес примерами доказывает, что украинской армии не хватает молодых людей, которые более здоровы, выносливы и физически крепче, чем военные 40+ лет.

Он привел в пример молодого украинского солдата, который благодаря своей выносливости и настойчивости показал потрясающие результаты работы с ПЗРК StarStreak.

"У них была неделя обучения на системе, на освоение которой у нас уходят месяцы. Британский сержант указал на молодого украинца, едва вышедшего из подросткового возраста. Он не отпускал тренажер и не прекращал тренировки до тех пор, пока не перестал промахиваться. Этот молодой человек сбил два российских ударных вертолета", — рассказал Воллес.

Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес. Фото: REUTERS

Почему украинская власть медлит с мобилизацией молодежи

Как пишет издание BBC Украина, украинские военные эксперты соглашаются, что на фронте не хватает молодых мотивированных людей, однако тотальная мобилизация таких лиц тоже не выход.

Так, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона заявил, если президент Украины все еще не подписал законопроект об уменьшении призывного возраста, значит, на это есть определенные основания.

Он подчеркнул, что сегодня в рядах ВСУ представлены все возрастные категории, поскольку с начала полномасштабного вторжения в армию добровольно присоединились многие молодые граждане в возрасте от 18 лет.

Также Тимченко добавил, что наша страна не нуждается в советах по поводу того, каких граждан следует призывать на военную службу. А вот помощь от партнеров в виде оружия очень необходима.

"Кого призвать, мы решим сами, а вы нам помогите больше оружием, техническими средствами. А кого за это оружие и средства посадить, какие возрастные категории, мы решим сами с учетом наших социальных срезов, наших потенциальных возможностей", — сказал Тимченко, комментируя слова Уоллеса.

Глава совета резервистов командования сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Фото: Елена Черненькая

В свою очередь, военный эксперт Михаил Жирохов уверяет, что нам необходимо найти "тонкую границу" между тем, чтобы защитить государство и не потерять будущее после победы.

"Очевидно, что для боевых действий, для штурмовых действий тех людей, которым за 40, за 50, их явно недостаточно. Но и отправлять молодежь — это означает дальнейший демографический кризис, который в будущем плохо отзовется", — объясняет он BBC Украина.

Он добавил, что командование должно провести расчеты, стабилизирует ли снижение призывного возраста ситуацию на фронте.

Жирохов добавляет, что следует учесть и тот факт, что у молодежи нет военного опыта и ее еще нужно научить и подготовить.

"Понимаете, для того чтобы один человек воевал на фронте, по западным расчетам, нужно, чтобы 11 человек работали в тылу. Это один из аспектов проблемы. Можно набрать людей, но чем их вооружать, как их подготовить, чем накормить? Есть определенный потолок, который наше государство просто не потянет", — резюмирует эксперт.

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