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Хто з мобілізованих українців може обирати місце служби: дев'ять категорій

12 жовтня 2023 04:40
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Хто з мобілізованих українців може самостійно обирати місце служби
Новобранці стрілецької бригади на Рівненщині присягнули на вірність українському народові, березень 2023 рік. Фото: АрміяInform
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В нашій країні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Щоденно сотні українців отримують повістки й вступають до лав ЗСУ. Призваних відправляють в навчальні центри, а після до військових підрозділів, які потребують поповнення. Куди саме потрапить мобілізований, вирішують ТЦК та СП. Однак є категорії громадян, які мають право самостійно обирати місце служби. 

Це передбачено Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 

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Хто має можливість обирати місце служби 

Обрати місце служби у ЗСУ можуть особи, які мають відстрочку від мобілізації, але вирішили добровільно піти у військо. До цього переліку входять:

  1. Особи, які самостійно виховують неповнолітню дитину/дітей.
  2. Особи, які утримують трьох та більше неповнолітніх дітей.
  3. Усиновителі, прийомні батьки, піклувальники, опікуни чи батьки-вихователі, які утримують неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.
  4. Особи, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (це можуть бути не лише біологічні батьки, а й піклувальники, опікуни, батьки-вихователі, прийомні батьки).
  5. Особи, які виховують дитину, яка має одну з хвороб із переліку, наведеному в законі, зокрема, ДЦП, орфанні захворювання, інсулінозалежний цукровий діабет та низка інших хвороб.
  6. Особи, на утриманні яких перебуває їхня повнолітня дитина з І чи ІІ групою інвалідності. 
  7. Особи, які здійснюють постійний догляд за хворою дитиною, дружиною, батьками або батьками дружини чи чоловіка (за умови, що немає інших осіб, які можуть це здійснювати). 
  8. Особи, які мають дружину або батьків (власних чи дружини) з ІІ чи І групою інвалідності (за умови, що немає інших осіб, які можуть здійснювати догляд за цими особами).
  9. Опікуни особи з інвалідністю, яка має недієздатність, у встановленому порядку підтверджену судом.

Також слід врахувати, якщо мовиться про догляд за хворою дитиною, дружиною чи батьками, то така хвороба має бути підтверджена висновком лікарсько-консультативної комісії, котра діє в рамках закладу охорони здоров'я. 

Крім того, принциповим для оформлення такого догляду є одна умова: спільне проживання з особою, за якою доглядатимуть.

Раніше ми писали, скільки триває навчання військових без досвіду та як проходить бойове злагодження. 

Нагадаємо, ми повідомляли, яка спеціальність потрібна на фронті найбільше.

Також ми розповідали, де проходитимуть військову службу чоловіки з легкими психічними розладами.

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