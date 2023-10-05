Мобілізація в Україні — військовий розповів, хто насправді потрібен армії

Призов на військову службу в Україні. Фото: УНІАН

Від початку повномасштабного вторгнення росії українські військкомати були переповнені добровольцями, які прагнули захищати свою Батьківщину від загарбника. Зараз же завершується другий рік війни й картина щодо мобілізації має дещо інший вигляд, який не влаштовує багатьох військових, які перебувають на фронті.

Командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський в коментарі "Апостроф TV" розповів, що не так з мобілізацією, як можна виправити ситуацію та хто насправді потрібен армії.

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За словами військового, наразі найбільше страждає саме якість мобілізації, адже до лав Збройних сил потрапляють переважно не вмотивовані здорові бійці, а обмежено придатні, хворі та зовсім невмотивовані боронити державу чоловіки.

"Найголовніше — якість! Зараз Сухопутні війська комплектуються напівпридатними людьми. Це недопустимо!", — каже Ярославський.

Причиною таких негативних змін Ярославський вважає неправильну та безвідповідальну роботу ТЦК. Адже військкоми воліють акцентувати увагу саме на кількості, а не на якості. Тоді як на фронті важливу роль відіграє саме якість.

"Ми бачимо ганебні випадки, як представники ТЦК ледь не ногами забивають людей, витягують з автівок тощо. Такі випадки вважаю військовим злочином. Чому так трапляється? Представникам ТЦК ставлять план і вони його виконують, попри якість мобілізованих. Гребуть всіх підряд: маргіналів, алкоголіків, хворих. Виконали план, галочку поставили і все. Їх не турбує, що нам далі робити з такими людьми, які прийшли невмотивовані. Так ми армію точно не укомплектуємо", — підкреслює Ярославський.

Командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Фото: Facebook/Денис Ярославський

Мобілізація в Україні — що слід змінити та кого насправді потребує ЗСУ

За словами військового, наразі в Україні є можливість виконувати мобілізаційний план якісно. Цього можна досягти шляхом призову до лав ЗСУ осіб з інших силових структур.

"Взяти 30% особового складу з ДБР, СБУ, БЕБ, Прокуратури, Нацполіції тощо. Дивімось правді у вічі — приблизно такий відсоток людей там дійсно нічим не займається. Люди там сидять і протирають штани. Проте ці штанопротиральці вміють користуватися вогнепальною зброєю, вони давали присягу на вірність народу України і зараз мають стати у чергу на мобілізацію, щоб поповнити лави Сухопутних військ та інші родів військ", — сказав Ярославський підкресливши, що саме такі особи можуть і мають йти воювати у фронтові частини на лінію зіткнення.

Щодо інших змін, яких конче потребує наша держава, то військовий зазначає, українцям слід усвідомити серйозність війни, яка рано чи пізно обов'язково зачепить кожного.

Він вважає, що абсолютно кожен чоловік в Україні має навчитися користуватися зброєю й надавати першу медичну допомогу.

"Нам потрібно діяти фактично по швейцарському сценарію: чоловіче населення має брати в руки зброю та йти в тренувальні табори. Кожен чоловік в країні має знати ази військової справи. Таким чином, поки підготовлені люди будуть воювати, країна зможе підготувати резерв. Оце називається поступовий план мобілізації. Я тільки за такий план, а не за те, що зараз відбувається у військкоматах", — підсумував Ярославський.

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