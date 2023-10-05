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Что не так с мобилизацией и кто на самом деле нужен ВСУ: военный сделал заявление

5 октября 2023 05:42
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине — военный рассказал, кто действительно нужен армии
Призыв на военную службу в Украине. Фото: УНИАН
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

С начала полномасштабного вторжения россии украинские военкоматы были переполнены добровольцами, которые стремились защищать свою Родину от захватчика. Сейчас же завершается второй год войны и картина по мобилизации выглядит несколько иначе и не устраивать многих военных, находящихся на фронте.

Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в комментарии "Апостроф TV" рассказал, что не так с мобилизацией, как можно исправить ситуацию и кто действительно нужен армии.

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По словам военного, больше всего страдает именно качество мобилизации, ведь в ряды Вооруженных сил попадают преимущественно не мотивированные здоровые бойцы, а ограниченно пригодные, больные и совсем немотивированные защищать государство мужчины.

"Самое главное — качество! Сейчас Сухопутные войска комплектуются полупригодными людьми. Это недопустимо!", — говорит Ярославский.

Причиной таких отрицательных изменений Ярославский считает неправильную и безответственную работу ТЦК. Ведь военные предпочитают акцентировать внимание именно на количестве, а не на качестве. В то время как на фронте важную роль играет именно качество.

"Мы видим позорные случаи, как представители ТЦК чуть ли не ногами забивают людей, вытаскивают из автомобилей и прочее. Такие случаи считаю военным преступлением. Почему так случается? Представителям ТЦК ставят план и они его выполняют, несмотря на качество мобилизованных. Гребут всех подряд: маргиналов, алкоголиков, больных. Выполнили план, галочку поставили и все. Их не беспокоит, что нам дальше делать с пришедшими немотивированными людьми. Так мы армию точно не укомплектуем", — подчеркивает Ярославский.

 

Мобилизация в Украине — что следует изменить и кому на самом деле нуждается ВСУ
Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Фото: Facebook/Денис Ярославский

Мобилизация в Украине — что следует изменить и в ком на самом деле нуждается ВСУ

По словам военного, в Украине есть возможность выполнять мобилизационный план качественно. Этого можно достичь путем призыва в ряды ВСУ лиц из других силовых структур.

"Взять 30% личного состава из ДБР, СБУ, БЭБ, Прокуратуры, Нацполиции и т.д. Смотрим правде в глаза — примерно такой процент людей там действительно ничем не занимается. Люди там сидят и протирают штаны. Однако эти штанопротиратели умеют пользоваться огнестрельным оружием, они давали присягу на верность народу Украины и сейчас должны стать в очередь на мобилизацию, чтобы пополнить ряды Сухопутных войск и другие роды войск", — сказал Ярославский, подчеркнув, что именно такие лица могут и должны идти воевать во фронтовые части на линию столкновения.

Что касается других изменений, в которых нуждается наше государство, то военный отмечает, что украинцам следует осознать серьезность войны, которая рано или поздно обязательно затронет каждого.

Он считает, что абсолютно каждый мужчина в Украине должен научиться пользоваться оружием и оказывать первую медицинскую помощь.

"Нам нужно действовать фактически по швейцарскому сценарию: мужское население должно брать в руки оружие и идти в тренировочные лагеря. Каждый мужчина в стране должен знать азы военного дела. Таким образом, пока подготовленные люди будут воевать, страна сможет подготовить резерв. Это называется постепенный план мобилизации. Я только за такой план, а не за то, что сейчас происходит в военкоматах", — подытожил Ярославский.

 

Ранее мы сообщали, сколько длится обучение военных без опыта и как проходит боевое слаживание.

Напомним, мы рассказывали, как военнообязанным действовать после вручения повестки для обновления данных и что необходимо брать с собой в ТЦК.

Также мы писали, еще одну категорию украинцев собираются освободить от военной службы, если будет соблюден один важный нюанс.

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