В Міноборони розповіли, чи буде посилення мобілізації
В Україні триває загальна мобілізація. Її темпи залежать від ситуації на фронті.
Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі телеканалу "Ми ― Україна".
Якою далі буде мобілізація в Україні
Заступник міністра оборони Олександр Павлюк наголосив, що до захисту України повинні готуватися усі військовозобов'язані.
"Це задача кожного чоловіка — захистити свою державу, треба до цього готуватися і бути готовими", — заявив він.
Водночас, за словами посадовця, плани щодо мобілізації поки не змінюються.
"Ми робимо все, щоб не збільшувати темпи мобілізації", — зазначив Павлюк.
Однак, за його словами, плани можуть переглянути у разі потреби.
"Ви самі розумієте, все залежить від агресора і фронту", — підкреслтив заступник міністра.
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