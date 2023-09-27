В Міноборони розповіли, чи буде посилення мобілізації

Заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Фото: Міноборони

В Україні триває загальна мобілізація. Її темпи залежать від ситуації на фронті.

Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі телеканалу "Ми ― Україна".

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Заступник міністра оборони Олександр Павлюк наголосив, що до захисту України повинні готуватися усі військовозобов'язані.

"Це задача кожного чоловіка — захистити свою державу, треба до цього готуватися і бути готовими", — заявив він.

Водночас, за словами посадовця, плани щодо мобілізації поки не змінюються.

"Ми робимо все, щоб не збільшувати темпи мобілізації", — зазначив Павлюк.

Однак, за його словами, плани можуть переглянути у разі потреби.

"Ви самі розумієте, все залежить від агресора і фронту", — підкреслтив заступник міністра.

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