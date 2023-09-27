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Популярний трюк не спрацює: чому не всі батьки-одинаки отримають відстрочку від служби

27 вересня 2023 17:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Популярний трюк не спрацює: чому не всі батьки-одинаки отримають відстрочку від служби
Військовий із дитиною. Фото: Цензор.НЕТ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час мобілізації в Україні деякі чоловіки мають право на відстрочку від служби через певні сімейні обставини. Батьки, які поодинці виховують дітей віком до 18 років, можуть скористатися цим правом.

Про це повідомляє адвокат Ario Law Firm Зоряна Богдан.

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За словами юриста, просто розлучення та окреме проживання від матері дитини не дають батькові право на відстрочку. Аналогічно проживання матері за кордоном не є доказом того, що батько самостійно займається вихованням дитини.

Для отримання відстрочки батькам необхідно надати підтвердження того, що вони справді самостійно виховують дитину, оскільки розлучення з матір'ю дитини не є достатньою підставою для відстрочки, пояснює Богдан.

Подання позовів про присвоєння батькові права на проживання з дитиною також не є рішенням, оскільки суд лише визначає, з ким проживатиме дитина, без затвердження факту самостійного виховання дитини батьком.

Документи, які доводять, що чоловік виховує дитину сам

Для підтвердження факту самостійного виховання дітей батьком потрібні певні документи, включаючи свідоцтво про народження дитини та один із таких документів:

  • свідоцтво про смерть матері;
  • рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;
  • рішення суду про переведення дитини до батька без позбавлення матері батьківських прав;
  • рішення суду про визнання матері, яка зникла безвісти, або рішення суду про визнання матері померлої.

Ці документи допомагають довести відсутність участі матері у вихованні дитини, що є основою отримання відстрочки мобілізації для батька, пояснює адвокат.

Нагадаємо, що речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко відповів, чи випускатимуть за кордон жінок-медиків з 1 жовтня. Адже, як відомо, з початку наступного місяця вони обов'язково мають стати на військовий облік.

Також ми повідомляли, що на Львівщині суд визнав винним у перевищенні службових повноважень працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Ярослава Анклевича. Суд призначив йому 34 тисячі гривень штрафу через безпідставне виключення чоловіків з військового обліку.

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