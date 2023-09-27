Военный учет женщин с 1 октября: в ГНСУ рассказали о нюансах выезда за границу

Военнообязанная женщина в строю. Фото: МОУ

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко ответил, будут ли выпускать за границу женщин-медиков с 1 октября. Ведь, как известно, с начала следующего месяца они обязательно должны стать на военный учет.

Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

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Выезд женщин за границу с 1 октября

Спикер ГНСУ подчеркнул, что женщин пока не будут ограничивать в выезде за границу, ведь согласно закону, подобные запреты касаются мужчин призывного возраста — 18-60 лет. Однако даже отдельные категории мужчин согласно отдельным пунктам закона могут уехать из страны.

Демченко отметил, что для женщин выезд за границу ограничен разве что постановлением правительства. Оно касается государственных чиновников и работников ряда госучреждений.

По его словам, с 1 октября военнообязанные женщины будут состоять в отдельной категории учета и не будут подпадать под запрет пересечения границы с другими странами.

"Если когда-нибудь какие-то будут приняты решения по отдельным категориям по ограничению на выезд из Украины, об этом будет четко разъяснено, кого это касается. Но на данный момент с 1 октября пока не обсуждается вопрос об ограничении выезда женщин, находящихся на военном учета", — добавил Демченко.

Напомним, что спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что уклонистов, незаконно выехавших за границу, в Украине будет ждать наказание. К тому же, украинцы продолжают пытаться незаконно пересекать границу.

Также мы сообщали, что есть категория мужчин от 18 до 60 лет, которые могут покидать страну. Юристы рассказали, могут ли мужчины с инвалидностью уезжать за границу.