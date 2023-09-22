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Юрист пояснив, чи можуть чоловіки з інвалідністю виїжджати за кордон

22 вересня 2023 07:55
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Юрист пояснив, чи можуть чоловіки з інвалідністю виїжджати за кордон
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
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Під час воєнного стану в Україні чоловікам, віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Проте є категорія чоловіків, які можуть залишати країну.

Юристи розповіли в коментарі fakty.com, чи можуть чоловіки з інвалідністю виїжджати за кордон.

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Кравець зазначив, що на сьогодні в Україні немає законів, які забороняють виїзд чоловіків за кордон. 

"На сьогодні конкретної заборони на виїзд чоловіків за кордон немає. Так, у статті 33 Конституції України зазначено, що під час дії воєнного стану може бути обмежено виїзд чоловіків, однак ці обмеження встановлюються законом. А такого закону в Україні наразі немає, — пояснює юрист.

Інша адвокатка Надія Грищенко пояснила, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи з інвалідністю, а саме чоловіки з I, II та III групами.

Також свою інвалідність обов'язково потрібно підтвердити відповідними документами:

  • посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;
  • пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України;
  • довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Нагадаємо, скоро в Україні змінять вимоги до виїзду за кордон для непридатних до мобілізації громадян. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ №576/2023 ще 12 вересня. Що саме зміниться читайте в матеріалі

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